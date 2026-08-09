Gridih News: कहीं स्थगित तो कहीं प्रबंधन समिति का संपन्न हुआ चुनाव
Gridih News: गांडेय प्रखंड में विभिन्न विद्यालयों में प्रबंधन समिति के चुनाव का आयोजन किया गया। कुछ विद्यालयों में चुनाव सफलतापूर्वक हुए जबकि कुछ में अभिभावकों की सहमति के अभाव में चुनाव स्थगित कर दिए गए। अधिकांश शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे।
Gridih News: गांडेय। गांडेय प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में विभागीय आदेशानुसार प्रबंधन समति का चुनाव कराया गया। कुछ विद्यालयों में चुनाव संपन्न हुआ जबकि कुछ विद्यालयों में अभिभावकों की आपसी सहमति के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय प्रतापपुर में विभाग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक अरविन्द कुमार भारती, विनोद कुमार भोगता, मुस्तकीम अंसारी विद्यालय पहुंचे। मुखिया प्रतिनिधि सुलेमान अंसारी की अध्यक्षता में चुनाव की प्रकिया शुरु की गई, परंतु अभिभावकों के आपसी तालमेल में कमी के कारण चुनाव को स्थगित कर दिया गया। पीएम श्री मध्य विद्यालय गांडेय में प्रमुख राजकुमार पाठक की अध्यक्षता और पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार और गणेश विद्यार्थी की निगरानी में चुनाव की प्रकिया शुरु हुई जिसमें विकास पाठक को अध्यक्ष सुनीता देवी को उपाध्यक्ष और सुमित्रा देवी को संयोजिका के रुप में चयन किया गया।
उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरौन में पर्यवेक्षक बद्री मंडल और सुजीत कुमार की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ जिसमें उपेंद्र गोस्वामी को अध्यक्ष, खुशबू देवी को उपाध्यक्ष और मीना कुमारी को संयोजिका के पद पर चयन किया गया।मौके पर विद्यालय के सचिव बुलेन्दु मुर्मू, सदीप कुमार मंडल, फजलुरहमान, मो शबाबुल्लाह, समाजसेवी श्याम पाठक, गौतम पाठक, सुनील वर्मा, दिगबंर पाठक सहित संबंधित विद्यालय के सभी शिक्षक और पोषण क्षेत्र के अभिभावक उपस्थित थे।
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