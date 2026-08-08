Gridih News: विभागीय उदासीनता से बदहाल है बेंगाबाद-पारडीह मुख्य सड़क

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद से पारडीह को जोड़ने वाली मुख्य सड़क विभागीय उदासीनता की भेंट चढ़ गई है। सड़क मरम्मति के नाम पर लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद इस पथ की सूरत नहीं बदली है। जगह-जगह बने गड्ढों और जलजमाव के कारण लोगों का आवागमन दूभर हो गया है। बेंगाबाद से पारडीह मोड़ तक करीब 15 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर अनगिनत गड्ढे हैं। बरसात के कारण इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों को हिचकोले खाकर सफर करना पड़ रहा है। थोड़ी सी लापरवाही से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग ने सड़क मरम्मति के लिए कागजों पर लाखों रुपये खर्च दिखा दिए, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।

यह सड़क सुलतानगंज से जल उठाने वाले कांवर यात्रियों के लिए मुख्य मार्ग है। श्रावणी मेले के दौरान शत-प्रतिशत वाहन इसी पथ से होकर गुजरते हैं। सड़क की बदहाली के कारण कांवरियों और श्रद्धालुओं को भीषण परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा यह सड़क पड़ोसी बिहार राज्य को जोड़ने वाला शॉर्टकट मार्ग भी है। इसी कारण दिन-रात भारी ट्रकों का आवागमन लगा रहता है। लगातार भारी वाहनों के चलने से सड़क की स्थिति दिन-ब-दिन बद से बदतर होती जा रही है।मरम्मति के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति:पूर्व में सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए पथ निर्माण विभाग द्वारा मरम्मतह कार्य हेतु टेंडर निकाला गया था। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस कार्य के लिए 85 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी गई थी। लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संवेदक द्वारा सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। नतीजा यह हुआ कि सड़क की बदहाली आज भी यथावत है। विभागीय उदासीनता के कारण संवेदक अपनी मर्जी से काम करता रहा और आम राहगीरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में शनिवार की दोपहर 3:32 बजे पथ निर्माण विभाग के सहायक और कनीय अभियंता से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मरम्मति कार्य की राशि की निकासी कितनी हुई है और अधूरा पड़ा काम कब तक पूरा किया जाएगा। सड़क की बदहाली को लेकर लोगों में आक्रोश है। भाजपा नेता रेणुलाल चौरसिया सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी संवेदक व अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।