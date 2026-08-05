Gridih News: महिला थाना के दबाव में यौन शोषण के आरोपी का आत्मसर्मपण

Gridih News: गिरिडीह। मेडिकल दुकान में काम करनेवाली 26 साल की युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किए जाने व जबरन दवा खिलाकर गर्भपात कराने के मामले में आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी ताराटांड़ थाना क्षेत्र के मुटकरिया निवासी संजय मुर्मू ने सोमवार को महिला पुलिस के भारी दबाव के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी के विरुद्ध महिला थाना पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दिया था। महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी ने पिछले 29 जुलाई को अदालत से आरोपी संजय मुर्मू के विरूद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत निर्गत इश्तेहार को उसके घर पर चिपकाया था और आरोपी के घर के आस-पास के लोगों को जानकारी देते हुए आरोपी संजय मुर्मू को जल्द से जल्द न्यायालय या थाने में आत्मसमर्पण करने की हिदायत दी थी।