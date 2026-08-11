Gridih News: आजीविका महिला संकुल का ताला टूटा
Gridih News: बेंगाबाद में चपुआडीह आजीविका महिला संकुल संगठन का मुख्य गेट तोड़कर नया ताला लगा दिया गया। संगठन ने बीडीओ से जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 09 अगस्त को कार्यालय पहुंचने पर लेखापाल और अध्यक्ष ने ताला टूटने की सूचना दी। पहले भी ऐसा हुआ था।
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। चपुआडीह आजीविका महिला संकुल संगठन के कार्यालय भवन का मुख्य गेट का ताला अज्ञात लोगों द्वारा तोड़कर नया ताला लगा दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। संगठन ने इस संबंध में बीडीओ बेंगाबाद को पत्र देकर जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चपुआडीह आजीविका महिला संकुल संगठन द्वारा बीडीओ को सौंपे गए आवेदन के पत्रांक सीएचए/सी एलएफ-366, दिनांक 10.08.2026 में बताया गया है कि चपुआडीह बाजार स्थित सामुदायिक भवन में संगठन का कार्यालय संचालित है।
संगठन की मांगें
सामान्य प्रश्न
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