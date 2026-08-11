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Gridih News: निजी खर्च से प्रमुख ने प्रखंड परिसर को कराया साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बिरनी के प्रमुख रामू बैठा ने अपने खर्च पर परिसर की सफाई कराई, ताकि बरसात के दौरान जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा कम हो सके। उन्होंने बताया कि झाड़ियों की वजह से कर्मचारियों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

Gridih News: निजी खर्च से प्रमुख ने प्रखंड परिसर को कराया साफ

Gridih News: बिरनी, प्रतिनिधि। प्रमुख रामू बैठा ने अपने निजी खर्च से परिसर में उगी झाड़ियों और गंदगी को जेसीबी के माध्यम से साफ कराया। प्रमुख रामू बैठा ने बताया कि बरसात के दिनों में प्रखंड परिसर में झाड़ियां उग जाने से जहरीले जीव-जंतुओं की आशंका रहती है। कर्मचारियों व ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर की सफाई कराई गई है। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान सांप-बिच्छू समेत अन्य जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए एहतियात के तौर पर परिसर को साफ कराया गया। बताया कि ब्लॉक परिसर तक जाने वाली सड़क के दोनों किनारे काफी झड़ी उग गयी थी।

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