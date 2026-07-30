Gridih News: सीआईएसएफ में चयनित विकास महथा का जमुआ में स्वागत
Gridih News: जमुआ के पोबी गांव के विकास कुमार महथा ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में चयन और तीन माह का प्रशिक्षण पूरा किया। उनका स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने किया। विकास की सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणा माना गया। समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड के पोबी गांव निवासी विकास कुमार महथा पिता अशोक महथा के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में चयन और सफलता पूर्वक तीन माह का कठिन प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने उनका गर्मजोशी से नागरिक अभिनंदन व सम्मान किया। सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने विकास महथा को माला पहनाकर और बधाई देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विकास की यह सफलता उनके अथक परिश्रम, लगन और समर्पण का प्रतिफल है। उनकी यह उपलब्धि जमुआ क्षेत्र के तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।
वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली और कर्मठ युवाओं को सम्मानित करने से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है, जिससे अन्य युवाओं में भी देश सेवा का जज्बा और प्रेरणा जागृत होती है। इस अभिनंदन समारोह में कांग्रेस जिला महासचिव अनिल चौधरी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राम, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष संतोष रविदास, मंगलेश मिश्रा, हीरामन राम, भाजपा नेता बिट्टू कुमार गुप्ता और ज्योतिष महथा सहित कई गणमान्य लोग व ग्रामीण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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