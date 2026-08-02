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Gridih News: ब्याज का सूद नहीं देने पर घर में घूसकर पीटा, पति, पत्नी व पुत्र समेत चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: धनवार के केंदुआ गांव में ब्याज पर लिए गए पैसे का सूद न चुकाने पर एक परिवार पर हमला किया गया। इस हमले में दो महिलाओं सहित चार लोग घायल हैं। घायलों को धनवार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, लेकिन ओपी प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Gridih News: ब्याज का सूद नहीं देने पर घर में घूसकर पीटा, पति, पत्नी व पुत्र समेत चार घायल

Gridih News: राजधनवार। धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी अंतर्गत केंदुआ गांव में ब्याज पर लिए गए पैसे का सूद नहीं चुकाने पर शनिवार को घर में घुसकर एक परिवार की पिटाई कर दिए जानक की खबर है। इस पिटाई में दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों में सुरेश विश्वकर्मा (52), उनकी पत्नी मंजू देवी (50), पुत्र शंकर विश्वकर्मा (23) तथा सोनी देवी शामिल हैं। सभी का इलाज धनवार रेफरल अस्पताल में कराया गया। चिकित्सकों ने सुरेश विश्वकर्मा और शंकर विश्वकर्मा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घायल सुरेश विश्वकर्मा ने बताया कि गांव गादी निवासी सुरेश राय, मनी राय, अमर राय, हसमुख राय सहित अन्य लोग शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे उनके घर में घुस आए।

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आरोप है कि सभी ने धारदार हथियार और लोहे के रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया तथा साढ़े चार माह के दुधमुंहे बच्चे को उठाकर फेंक दिया गया। आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सुरेश विश्वकर्मा ने बताया कि करीब चार वर्ष पूर्व उन्होंने धान के कारोबार के लिए एक लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। उनका कहना है कि वे लंबे समय तक ब्याज चुकाते रहे, लेकिन धान का कारोबार ठप होने के कारण पिछले कुछ महीनों से भुगतान नहीं कर सके। आरोप है कि इसके बाद मूलधन एक लाख रुपये के बदले करीब पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी। विरोध करने पर आरोपियों ने हमला कर दिया। जिसमें वेलोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए हैं।इधर, परसन ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि मामले में अभी तक कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने पर जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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