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Gridih News: 18 घंटे बाद हुआ मजदूर के शव का पोस्टमार्टम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर में मंगलवार को आसमानी बिजली से मजदूर समीर गिद की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और मुआवजे की मांग की। पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह के हस्तक्षेप से परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिला और शव का पोस्टमार्टम हुआ।

Gridih News: 18 घंटे बाद हुआ मजदूर के शव का पोस्टमार्टम

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। आसमानी बिजली से मंगलवार को हुई लातेहार के मजदूर समीर गिद की मौत के बाद कंपनी के रवैये से नाराज परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। इसके कारण शव लगभग 18 घंटे तक बगोदर सीएचसी में रखा रहा। बुधवार को पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह के हस्तक्षेप के बाद कंपनी मान गई और पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया गया। इसके बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजन उसे गांव ले गए। मंगलवार को बगोदर थाना क्षेत्र के अलगडीहा में कोनार नहर निर्माण के दौरान वज्रपात से लातेहार निवासी 47 वर्षीय समीर गिद की मौत हो गई थी।

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इसी घटना में खलारी निवासी महावीर तुरी झुलस गए थे। सूचना मिलने पर समीर गिद की पत्नी, बहन व अन्य परिजन बुधवार अहले सुबह बगोदर पहुंचे। परिजनों ने कंपनी से 5 लाख मुआवजे की मांग की और पोस्टमार्टम पर रोक लगा दी। पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कंपनी पर दबाव बनाया। बातचीत के बाद कंपनी ने 4 लाख रुपए मुआवजा और शव को गांव ले जाने के लिए वाहन किराया देने पर सहमति जताई। इसमें 1 लाख नगद और 3 लाख का चेक दिया गया। चेक उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह के हाथों मृतक की पत्नी को सौंपा गया। मौके पर मृतक की बहन ने कहा कि मेरा भाई घर का इकलौता कमाने वाला था। 3 बच्चों के साथ भाभी का भविष्य अंधकार में है। भाजपा नेता रवि सिंह, भाकपा माले नेता पवन महतो, रामचंद्र मंडल, महेंद्र मंडल भी परिजनों के समर्थन में मौजूद थे।

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