Gridih News: वज्रपात से गाय और बछड़े की मौत
Gridih News: बेंगाबाद के बड़कीटांड़ गांव में बिना बारिश के हुए वज्रपात के कारण एक किसान की गाय और बछड़े की मौत हो गई। घटना से किसान लोचन यादव को लगभग 90 हजार रुपये का नुकसान हुआ। वज्रपात से अन्य मवेशी डरकर भाग गए। पीड़ित किसान ने उचित मुआवजे की मांग की है।
Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बड़कीटांड़ गांव में सोमवार शाम बिना बारिश के हुए वज्रपात से एक किसान के दुधारू गाय और बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गोपालक को लगभग 90 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार, शाम के समय बड़कीटांड़ गांव के किसान लोचन यादव उर्फ लखन यादव के मवेशी खुले मैदान में चर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज मेघ गर्जना के साथ वज्रपात हुआ। वज्रपात की चपेट में आने से लोचन यादव की एक दुधारू गाय और उसका बछड़ा घटनास्थल पर ही मर गए। वज्रपात के बाद अन्य मवेशी डरकर इधर-उधर भाग गए।
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। गोपालक इस घटना से बेहद मायूस नजर आए। बताया गया कि मृत गाय और बछड़े की कीमत करीब 90 हजार रुपये आंकी गई है। घटना के संबंध में गोपालक ने बेंगाबाद थाना और पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दी है। पीड़ित किसान ने आपदा प्रबंधन विभाग से उचित मुआवजा देने की मांग की है ताकि उसे हुए नुकसान की भरपाई हो सके।
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