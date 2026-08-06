Gridih News: वज्रपात की घटना के दूसरे दिन बाद भी देवपहाड़ी गांव में रहा सन्नाटा

Gridih News: देवरी के देवपहाड़ी एवं तिलैयडीह गांव में मंगलवार शाम आसमानी ठनका की चपेट में आने से चार किशोरों और एक किसान की मौत हो गई। सभी किशोर खेलते समय एक बरगद के पेड़ के नीचे गए थे, जब वज्रपात हुआ। मृतक परिवारों को गांव के नेताओं द्वारा सांत्वना दी गई।

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी के देवपहाड़ी एवं तिलैयडीह गांव में मंगलवार शाम में आसमानी ठनका की चपेट में आने से मृत किशोरों एवं एक किसान के शवों का पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। बतला दें कि घटना के दूसरे दिन भी क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा।

घटना का विवरण इस संबंध में बताया गया कि चारों किशोर मेहनती एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। रोज की तरह मंगलवार शाम में देव पहाड़ी एवं बिलोटांड़ गांव के किनारे गोसाई आहर के पास स्थित मैदान में वे लोग खेलने के लिए गए थे। इसी समय हल्की बारिश होने लगी। वर्षा के पानी से बचने के लिए सभी लोग वहां स्थित एक बरगद पेड़ के नीचे चले गए थे। जहां करीब 5:00 बजे शाम में वज्रपात की घटना हो गई। जिसमें चार किशोर की बजे पर ही मौत हो गई थी एवं एक किशोर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इधर इसी समय आसमानी ठनका की चपेट में आने से तिलैयडीह गांव स्थित अपने खेत में काम कर रहे 40 वर्षीय किसान संतोष तिवारी की भी मौत हो गई थी।

पीड़ित परिवारों से मिलते नेता घटना की सूचना के बाद जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, मनोज कुमार राय, मोजाहिद अंसारी, रामनारायण दास, अनिल चौधरी आदि लोग बुधवार को उपरोक्त तीनों गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार के सदस्यों को सांत्वना दिया। साथ ही सरकारी प्रावधान के अनुरूप मुआवजा दिलवाने का भरोसा दिलाया।

तीन भाइयों का अंतिम संस्कार देवपहाडी गांव के पूरन साव के पुत्र अर्जुन कुमार साव, दुलार साव के पुत्र विष्णुदेव साव, प्रभु साव के पुत्र अभिनन्दन उर्फ गजेंद्र साव आपस में चचेरे भाई थे। गिरिडीह में मृतक के शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद बुधवार को एक साथ तीनों बच्चों की शव यात्रा निकाली गई। देवपहाड़ी के कर्मा नदी स्थित श्मशान घाट पर तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा के दौरान परिवार के सदस्यों समेत पूरे गांव के लोगों की आंखें नम हो गई थी।

शोकसभा का आयोजन जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय चतरो के प्रांगण में बुधवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूल में अध्ययनरत आठवीं कक्षा के छात्र अभिनंदन कुमार साव उर्फ गजेन्द्र और दशम वर्ग के छात्र विष्णुदेव कुमार साव की वज्रपात की घटना में मृत्यु हो जाने पर दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।

मौके पर प्रधानाध्यापक अजय कुमार राय, शैलेश कुमार मिश्र, शिक्षक शैलेंद्र भोक्ता, पंचदेव राय, संदीप राय, प्रकाश मुर्मू, गोविंद साव, मौसम देव, लालजीत हाजरा, बीरेंद्र कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित थे।