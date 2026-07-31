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Gridih News: खेत में काम कर रहे बुजुर्ग की वज्रपात से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बिरनी के सिमराढाब पंचायत में 65 वर्षीय मथुरा महतो की गुरुवार को वज्रपात से मृत्यु हो गई। वह खेत में काम कर रहा था, तभी बिजली चमकी और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। प्रमुख ने परिवार को सहायता का आश्वासन दिया।

Gridih News: खेत में काम कर रहे बुजुर्ग की वज्रपात से मौत

Gridih News: बिरनी। प्रखंड के सिमराढाब पंचायत अंतर्गत नवादा निवासी मथुरा महतो (65) की मौत गुरुवार को वज्रपात से हो गई। परिजनों ने बताया कि गुरुवार सुबह वह खेत में काम कर रहा था। तभी सुबह 9 बजे के लगभग हल्का बूंदाबांदी के साथ बिजली चमकी और व वज्रपात से मौके पर ही महतो की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक गांव में ही मजदूरी करता था। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रमुख रामू बैठा, पूर्व मुखिया प्रेमचंद कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोग घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिया।

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प्रमुख रामू बैठा ने विभागीय के अधिकारियों को फोन कर इसकी जानकारी दी एवं मृतक परिजन को सरकारी मुआवजा एवं हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

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