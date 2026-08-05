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Gridih News: बगोदर में वज्रपात से मजदूर की मौत, महिला सहित 2 झुलसे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान वज्रपात से एक मजदूर की मौत हो गई और दो लोग झुलस गए। हादसा अलगडीहा में हुआ, जहां मजदूर बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे गए थे। दूसरी घटना खेतको में हुई, जहां एक महिला भी वज्रपात की चपेट में आईं। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की।

Gridih News: बगोदर में वज्रपात से मजदूर की मौत, महिला सहित 2 झुलसे

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर थाना क्षेत्र में मंगलवार को बारिश के दौरान दो अलग-अलग जगहों पर हुई वज्रपात की घटना में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक महिला सहित 2 लोग झुलस गए। पहली घटना अलगडीहा की है। यहां कोनार नहर निर्माण कार्य चल रहा था। तेज बारिश शुरू होने पर मजदूर बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे और गाड़ी में चले गए। इसी दौरान वज्रपात हुआ और पेड़ के नीचे शरण लिए दो मजदूर इसकी चपेट में आ गए । इससे लातेहार निवासी 47 वर्षीय समीर गिद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खलारी निवासी 28 वर्षीय महावीर तुरी झुलस गया।

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घायल का इलाज बगोदर सीएचसी में चल रहा है। दूसरी घटना खेतको की है। खेत से धान रोपकर घर लौट रही 50 वर्षीय खेमिया देवी वज्रपात की चपेट में आ गईं झुलस गईं। उनका भी प्राथमिक उपचार बगोदर सीएचसी में किया गया। पुलिस ने मृतक समीर गिद के शव को कब्जे में ले लिया है। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान पेड़ के नीचे शरण न लेने और खुले में न रहने की अपील की है।

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