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Gridih News: वज्रपात से वृद्ध की मौत, परिजनों में शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बिरनी के जरीडीह पंचायत के बेडगेरो में युनूस मियां (65) की मंगलवार को वज्रपात से मौत हो गई। वे खेत में काम कर रहे थे जब उन्हें झटका लगा। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू की।

Gridih News: वज्रपात से वृद्ध की मौत, परिजनों में शोक

Gridih News: बिरनी, प्रतिनिधि। प्रखंड के जरीडीह पंचायत अंतर्गत बेडगेरो निवासी युनूस मियां (65) की मंगलवार को वज्रपात से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि युनूस खेत में काम कर रहा था तभी दूर में वज्रपात हुआ जिसका सिर्फ झटका लगने से उसकी मौक पर मौत हो गई। परिजनों ने आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिरनी थाना ने कागजी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरीडीह भेज दिया। घटना से पूरे परिजनों में शोक है।

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