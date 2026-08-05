Gridih News: नवडीहा: वज्रपात से एक महिला की मौत, दो घायल
Gridih News: मंगलवार शाम को नवडीहा ओपी क्षेत्र के बघैडीह में वज्रपात से आरती देवी (28) की मौत हो गई। दो अन्य महिलाएं, मालती देवी (27) और रुबी देवी (25), घायल हो गई हैं और उनका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, महिलाएं धान रोपाई के बाद घर लौट रही थीं। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है।
Gridih News: सियाटांड़, प्रतिनिधि। मंगलवार शाम को नवडीहा ओपी क्षेत्र के बघैडीह में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। वहीं दो अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं। मृतक महिला की पहचान अनिल यादव की पत्नी आरती देवी(28) के रूप में हुई है। घायलों में मुकेश यादव की पत्नी मालती देवी (27) और सोनू यादव की पत्नी रुबी देवी(25) है, जिनका इलाज बेंगाबाद के एक निजी अस्पताल में ही चल रहा है, जहां दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बतायी जा रही है।ग्रामीणों के अनुसार पांच बजे संध्या बारिश व गरज-चमक शुरू होने के बाद महिलाएं धान रोपाई छोड़कर घर आ रही थी।
उनमें से एक महिला आरती अपने कंधे पर कुदाल रखे हुए थी, जिसके कारण वज्रपात उनके उपर हुआ और साथ में चल रही दोनों महिलाएं उसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।
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