Gridih News: वज्रपात से 12 वर्षीया पोती की मौत, दादी गंभीर
Gridih News: बिरनी प्रखंड के गुरहा गांव में वज्रपात से 12 वर्षीया किशोरी दीपिका कुमारी की मौत हो गई। उसकी दादी नूनी देवी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। दोनों खेत में काम कर रहे थे, तभी बारिश के दौरान वज्रपात हुआ। मृतका के परिवार को स्थानीय नेता ने सहायता का आश्वासन दिया।
Gridih News: बिरनी, प्रतिनिधि। बिरनी प्रखंड के गुरहा गांव में रविवार को वज्रपात की चपेट में आने से 12 वर्षीया किशोरी की मौत हो गई, वहीं उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतका की पहचान गुरहा गांव निवासी थाम्भी राणा की 12 वर्षीया पोती दीपिका कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घायल महिला की पहचान थाम्भी राणा की लगभग 60 वर्षीय पत्नी नूनी देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दीपिका अपनी दादी के साथ खेत गई थी।
घटना का विवरण
दादी खेत में काम कर रही थी जबकि दीपिका खेत की मेड़ पर खड़ी थी। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई और तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ जिसकी चपेट में आने से दीपिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि नूनी देवी गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घायल महिला को तत्काल जमुआ के नर्सिंग होम ले गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य सूरज सुमन पीड़ित परिवार के घर पहुंचे।
स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई
उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देते हुए हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। इधर सूचना पर भरकट्टा ओपी पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को कब्जे में ले लिए। बताया कि शाम हो जाने की वजह से सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा जाएगा।
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