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Gridih News: आगजनी में घायल की इलाज के दौरान मौत पर आक्रोशित ग्रामीणों ने 5 घंटे रखा रोड जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बिरनी के बाराडीह में जमीन विवाद के चलते आगजनी में घायल सहोदर यादव की शुक्रवार देर रात रांची में मौत हो गई। शनिवार को ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया और ओपी प्रभारी की गिरफ्तारी की मांग की। एसडीपीओ ने आश्वासन दिया और मामले की जांच की बात कही।

Gridih News: आगजनी में घायल की इलाज के दौरान मौत पर आक्रोशित ग्रामीणों ने 5 घंटे रखा रोड जाम

Gridih News: बिरनी। प्रखंड के बाराडीह में जमीन विवाद को लेकर 23 जुलाई को आगजनी में घायल सहोदर यादव की शुक्रवार देर रात रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक यादव का शव गांव पहुंचते ही शनिवार सुबह से ही ग्रामीणों ने जुठहाआम - बागोडीह मुख्य मार्ग पर शव रखकर लगभग 5 घंटे तक जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही भरकट्टा ओपी के एसआई जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचकर सड़क जाम हटाने का प्रयास किया परंतु ग्रामीणों ने ओपी प्रभारी को हटाने एवं आगजनी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। जिसके बाद इसकी सूचना इंस्पेक्टर अजय कुमार एवं एसडीपीओ धनंजय राम को दी गई। सूचना पर एसडीपीओ एवं इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर जाम खत्म करवाने का प्रयास किया परंतु ग्रामीण ओपी प्रभारी को तीन दिन के अंदर हटाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि एसडीपीओ धनंजय राम के आश्वासन पर 5 घंटे के बाद सड़क जाम मुक्त करवाया गया। ज्ञात हो कि पिछले 6 वर्षों से जमीन विवाद चल रहा था। उक्त परिवार अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे थे। मृतक के दो पुत्र हैं।

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ओपी प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप

ओपी प्रभारी की कार्यशैली के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने जमकर नारेबाजी की। विरोध को समझते हुए भरकट्टा ओपी प्रभारी ओमप्रकाश पांडेय सड़क जाम स्थल पर नहीं पहुंचे। सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा ने एसडीपीओ से आग्रह करते हुए कहा कि ओपी प्रभारी की वजह से लगातार क्षेत्र में घटनाएं हो रही है। प्रभारी विवाद का समझौता नहीं करते दोनों पक्षों से पैसे लेकर विवाद को टालते हैं और आखिरकार विवाद घटना में तब्दील हो जाता है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी ऐसे प्रभारी को यहां से भेजेंगे उतनी ही जल्दी क्षेत्र में शांति कायम होगी। इन्होंने पूरे क्षेत्र को उलझा कर रख दिया है। इसी आगजनी मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा फिर उसे छोड़ दिया गया। वहीं युवा नेता बबलू यादव ने भी ओपी प्रभारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर एसडीपीओ धनंजय राम ने सभी जनप्रतिनिधियों की बात को बारीकी से सुना एवं उनके सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सड़क पर बैठकर किसी को हटाने की मांग करना ठीक नहीं है। यदि ओपी प्रभारी की शिकायत थी तो मुझे ऑफिस में बताना था। हालांकि उन्होंने कहा सभी पहलुओं पर तीन दिन के अंदर जांच पड़ताल कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा तथा ओपी प्रभारी की शिकायत को वरीय पदाधिकारी तक पहुंचा दी जाएगी। इस दौरान आजसू नेता अनूप पांडेय, भाजपा नेता आशीष बॉर्डर, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद कुशवाहा, सतेंद्र राउत, एतवारी वर्मा, रामकृष्ण वर्मा, प्रवीण प्रभाकर सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

कौन है जो आगजनी में घायल हुआ था?
सहोदर यादव आगजनी में घायल हुआ था।
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