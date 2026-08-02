Gridih News: बगोदर तिराहा मोड़ पर साइन बोर्ड नहीं रहने से भटक रहे हैं राहगीर
Gridih News: बगोदर में तिराहा मोड़ पर दिशा सूचक साइन बोर्ड की कमी से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग से बगोदर बाजार में घुसने के पहले यह मोड़ है, जहां से दो रास्ते निकलते हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रशासन से साइन बोर्ड लगाने की मांग की है ताकि हादसों से बचा जा सके।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। रांची - दुमका मेन रोड पर बगोदर में स्थित तिराहा मोड़ पर दिशा सूचक साइन बोर्ड नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हजारीबाग से बगोदर बाजार में प्रवेश करने से पहले यह मोड़ पड़ता है। यहां से दो रास्ते निकलते हैं जो दोनों पुराने जीटी रोड में मिलते हैं। एक रास्ता दुमका - देवघर के लिए बेहतर है, तो दूसरा धनबाद - गिरिडीह के लिए। लेकिन तिराहा मोड़ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। जानकारी के अभाव में कई अनजान वाहन चालक गलत रोड पकड़ लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जिन भारी वाहनों को देवघर - दुमका जाना होता है वे गलती से धनबाद - गिरिडीह वाले रास्ते पर मुड़ जाते हैं।
इसके बाद पुराने जीटी रोड पर स्थित नेहरू चौक पर उन वाहनों को घुमाना मुश्किल हो जाता है। वहां सड़क किनारे फुटपाथी दुकानें लगी रहती हैं, जिससे जाम और सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बंटी कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि तिराहा मोड़ पर तुरंत दिशा सूचक साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि बाहर से आने वाले वाहन चालकों को सही रास्ते की जानकारी मिल सके और हादसों से बचा जा सके।
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