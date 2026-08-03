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Gridih News: डुमरी में दो बच्चों के अपहरण का मामला निकला झूठा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: घूमने के लिए खुद ट्रेन पकड़कर पहुंचे थे कोडरमा करते हुए बताया कि वे अपनी मर्जी से घूमने के लिए घर से निकले थे। जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चे पहले

Gridih News: डुमरी में दो बच्चों के अपहरण का मामला निकला झूठा

Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। रविवार को दो बच्चों के कथित अपहरण की चर्चा के बीच मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस पूछताछ में दोनों बच्चों ने अपहरण की बात से इनकार करते हुए बताया कि वे अपनी मर्जी से घूमने के लिए घर से निकले थे। जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चे पहले टेम्पो से डुमरी पहुंचे। इसके बाद वे पारसनाथ रेलवे स्टेशन गए और वहां से एक यात्री ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन काफी दूर निकल जाने पर उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ। इसके बाद वे ट्रेन से उतर गए और रेलवे ट्रैक पर कार्य कर रहे कर्मियों से संपर्क कर अपने घर फोन करवाया।

डुमरी एसडीपीओ आबिद खान तथा डुमरी थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार के समक्ष पूछताछ के दौरान दोनों बच्चों ने यही घटनाक्रम बताया। बता दें कि तांबागुडियो निवासी श्याम सुंदर रविदास का पुत्र विवेक कुमार तथा फारूख अंसारी का पुत्र नावेद अंसारी रविवार सुबह करीब 5:45 बजे डुमरी स्थित आईबीपी के पास एक कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ने घर से एक साथ निकले थे। सुबह जब 9 बजे तक बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी बीच दोपहर को कोडरमा स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे एक कर्मी ने परिजनों को फोन पर जानकारी दी कि दोनों बच्चे उनके पास हैं। सूचना के बाद एक पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और परिजन वहां पहुंचकर बच्चों को आपने साथ डुमरी ले आये। उस वक्त बच्चों ने परिजनों और अन्य लोगों को बताया कि कोचिंग जाने के दौरान दो बाइक सवार युवकों ने उनसे रास्ता पूछने का बहाना बनाया और कुछ दूर चलकर रास्ता बताने की बात कहकर हम दोनों को बाइक पर बैठा लिया। बच्चों के अनुसार दोनों युवक कपड़े से उनका चेहरा ढंक दिया और उन्हें कोडरमा की ओर ले जाया गया। बच्चों के अनुसार कोडरमा में सुनसान इलाके में दोनों युवक हम दोनों को कार से दूसरी जगह ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान हम दोनों मौका पाकर वहां से भाग खड़े हुए। भागते-भागते वे रेलवे ट्रैक के किनारे-किनारे दौड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर कार्य कर रहे मजदूरों के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीपीओ आबिद खान ने बताया कि पूछताछ व जांच के पता चला कि बच्चे डुमरी आने के बाद पारसनाथ स्टेशन से ट्रेन में बैठकर कोडरमा की और निकल गए थे। अपहरण की बात पूरी तरह से मनगढ़ंत है।

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