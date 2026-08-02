Gridih News: धनवार प्रखंड के अरखांगो पंचायत में केसीसी ऋण दिलाने के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया की घोड़थम्भा शाखा पर अवैध राशि वसूली का आरोप लगाया गया है। पंचायत मुखिया पुष्पा कुमारी ने उच्चाधिकारियों से जांच और कार्रवाई की मांग की है। बैंक प्रबंधक का कहना है कि उन्हें आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

Gridih News: मुखिया ने लगाया केसीसी ऋण के नाम पर राशि वसूली का आरोप खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। धनवार प्रखंड क्षेत्र के अरखांगो पंचायत में बैंक ऑफ इंडिया की घोड़थम्भा शाखा से केसीसी ऋण दिलाने के नाम पर कथित रूप से अवैध राशि वसूले जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर अरखांगो पंचायत की मुखिया पुष्पा कुमारी ने बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर, बोकारो क्षेत्र तथा एलडीएम गिरिडीह को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

आवेदन में आरोप मुखिया ने आवेदन में आरोप लगाया है कि घोड़थम्भा शाखा में बिचौलियों के माध्यम से ग्रामीणों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने के नाम पर रिश्वत लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आवेदन में कहा गया है कि ग्रामीणों से केसीसी ऋण के भुगतान के लिए कथित तौर पर राशि ली जाती है। साथ ही बैंक कर्मियों द्वारा ग्रामीणों के साथ कथित रूप से गलत व्यवहार किए जाने की बात भी कही गई है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस तरह की शिकायतों से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। मुखिया ने बैंक के उच्चाधिकारियों से पूरे मामले को संज्ञान में लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। शिकायत के साथ कथित रूप से डिजिटल माध्यम से की गई राशि के भुगतान की छायाप्रति भी संलग्न किए जाने की बात आवेदन में कही गई है।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे आरोप स्थानीय लोगों का कहना है कि घोड़थम्भा तथा डोरंडा शाखा में पूर्व में केसीसी ऋण के नाम पर कथित अवैध वसूली से जुड़े मामले सामने आने की शिकायतें रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार किसानों को खेती-बारी और बेहतर फसल उत्पादन के लिए केसीसी के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है, लेकिन यदि ऋण की राशि के भुगतान के लिए ही किसानों से अवैध रकम वसूली जाए तो सरकारी योजना का उद्देश्य प्रभावित होता है।

मामले को लेकर बैंक ऑफ इंडिया घोड़थम्भा शाखा के प्रबंधक नितेश चंद्रा ने कहा कि उन्हें अभी तक उक्त आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति से राशि लिए जाने की बात कही जा रही थी, उसे राशि वापस कर दी गई है और मामला रफा-दफा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होने पर ही वास्तविकता सामने आ सकेगी। फिलहाल मामला बैंक के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में दे दिया गया है।