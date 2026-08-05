Gridih News: शिक्षक संघ ने डीईओ को समस्याओं से कराया अवगत

Gridih News: गिरिडीह। झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार से मुलाकात की। इस दौरान जिले के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जुलाई माह का वेतन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। दो वर्ष सेवा पूर्ण करनेवाले शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायकों की सेवा ससम्पुष्टि संबंधी पत्र विद्यालय प्रधानाध्यापकों को भेजने, पांच स्थानीय अवकाश एवं क्षतिपूर्ति स्वीकृत पत्र निर्गत करने, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में विभिन्न तरह के लंबित अवकाश को स्वीकृत करते हुए बकाया वेतन भुगतान करने, 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके पीजीटी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका वरीय वेतनमान हेतु निदेशालय भेजने, सीएम उत्कृष्ट कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय गिरिडीह में प्रतिनियुक्ति शिक्षकों को तीसरे अवकाश की छुट्टी देने संबंधी समस्याओं से जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराया गया।