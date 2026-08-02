Gridih News: 28 एकड़ में फैला रॉ गार्डेन ऑक्सीजन से भरपूर होगा: मंत्री

Gridih News: गिरिडीह। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने नगर वन कल्याणडीह में लगभग ढाई करोड़ की लागत से विकास के कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने जंगलों के महत्व पर बल दिया और ग्रामीणों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में फलदार पौधों का वितरण भी किया गया।

Gridih News: गिरिडीह। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने शनिवार को नगर वन कल्याणडीह में 28 एकड़ की भूमि पर लगभग ढाई करोड़ की लागत से होनेवाले विकास के कार्यों की आधारशिला रखी। मना महोत्सव कार्यक्रम में मंच टूट जाने से कुछ समय के लिए कार्यक्रम में विघ्न आया था। आधारशिला रखने के बाद वन महोत्सव में मंत्री ने पौधारोपण करने और जंगल को बचाने की लोगों को शिक्षा दी। कहा कि जंगल को समझने की जरुरत है। यही हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़-पौधे, जो आज छोटे और कमजोर हैं, यह बड़े और मजबूत होकर हमारे लिए प्राण वायु का निर्माण करते हैं।

जंगल का संरक्षण उन्होंने शिक्षा दी कि जंगल का मालिक जनता है और वन विभाग इसका चौकीदार है। यदि मालिक अपनी संपत्ति के संरक्षण को नहीं देखेगा तो चौकीदार भी इसे नहीं बचा पाएगा। उन्होंने जंगलों को बचाने की दिशा पर बल दिया। कहा कि यह नगर वन परिसर जो रॉ गार्डेन के नाम से शहर के समीप बगल में है। यह पचंबावासियों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सुबह व शाम जब उन्हें टहलने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन से भरे इस भरपूर वन परिसर में आकर वे टहलेंगे और निश्चित रुप से पचम्बा और इसके आसपास के लोग इसका लाभ उठाएंगे।

फलदार पौधों का वितरण ग्रामीणों में बांटे गए फलदार पौधे

मंत्री, मेयर सहित अन्य अतिथियों ने महोत्सव के समापन पर इस वन परिसर में फलदार पौधे लगाये। इस दौरान ग्रामीणों के बीच जूट थैला और फलदार पौधे का वितरण किया गया। इसके पूर्व मंत्री ने हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त मकान के कई भुक्तभोगियों को चेक से राशि बांटी। ग्रामीणों को पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प दिलाया। प्लास्टिक प्रदूषण के अंत को समझाया और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करने की सलाह दी। कार्यक्रम में गिरिडीह मेयर प्रमिला मेहरा, एसपी डॉ. बिमल कुमार, नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ, डीएफओ मनीष तिवारी, वार्ड पार्षद अनिल गुप्ता, मुखिया शब्बीर आलम, पसंस अमीर अली अंटू, पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार, सहायक वन संरक्षक संजीव कुमार रवि, पूर्व मुखिया साठु ठाकुर आदि थे।