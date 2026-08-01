Gridih News: जगरनाथ महतो की मनाई गई 60वीं जयंती
Gridih News: झामुमो प्रखंड कमेटी ने शुक्रवार को पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की 60 वीं जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। साथ ही, महतो के पुत्र को विधायक बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के बाद सभी कार्यकर्ता जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए।
Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। झामुमो प्रखंड कमेटी द्वारा शुक्रवार को पार्टी के प्रधान कार्यालय डुमरी में पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की 60 वीं जयंती मनायी गयी। इस दौरान पार्टी के दर्जनों कार्यकर्त्ता उपस्थित हुए। सभी ने दिवंगत के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित किया। इस दौरान कार्यकर्त्ताओ ने उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने उनके पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू को विधायक बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी कार्यकर्ता नावाडीह सियारी मोड़ में आयोजित जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इस दौरान झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, राजकुमार पांडेय, कारी बरकत अली, डेगनारायण महतो, पंकज महतो, मिथलेश महतो, रीतलाल मंडल, उमाशंकर महतो, डेगलाल महतो, उपप्रमुख उपेंद्र महतो, मुमताज अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी, रविन्द्र कुमार, सुभाष महतो, जितेन्द्र दास, सोनाराम मांझी, खुर्शीद आलम, छोटी अंसारी, मौलाना उसमान, युवा कांग्रेस के जिला महासचिव गुड्डू मलिक आदि उपस्थित थे।
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