Gridih News: झारखंडधाम में आज से श्रावणी मेला, भगवान भरोसे व्यवस्था

Gridih News: झारखंडधाम में श्रावणी मेला गुरुवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार मेले की व्यवस्थाएं भगवान भोलेनाथ के भरोसे नजर आ रही हैं। प्रशासन और प्रबंधन समिति की तैयारियों में कमी है। श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं, जैसे शिविर और प्राथमिक उपचार केंद्र, उपलब्ध नहीं हैं।

Gridih News: झारखंडधाम। सूबे की प्रसिद्ध तीर्थस्थली झारखंडधाम में गुरुवार से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है, लेकिन मेले की तैयारियां इस बार भगवान भोलेनाथ के भरोसे नजर आ रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर न तो कोई विशेष तैयारी दिख रही है और न ही प्रबंधन समिति की ओर से कोई ठोस पहल। यहां तक कि मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन और प्रबंधन समिति की बैठक तक नहीं हो सकी। मंदिर परिसर की नियमित सफाई जरूर होती है, लेकिन मेला क्षेत्र में जगह-जगह फैला कूड़ा-कचरा श्रद्धालुओं का स्वागत करता नजर आ रहा है। शिवगंगा की सफाई नहीं हुई है। सामुदायिक शौचालय बंद पड़े हैं। पुराने व नए विवाह भवन तथा सर्किट हाउस के आसपास गंदगी का अंबार है। वर्षों से इन भवनों का रंग-रोगन तक नहीं हुआ है.

प्रशासनिक तैयारियां कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए न कोई विशेष शिविर है, न पर्याप्त रोशनी और ठहरने की समुचित व्यवस्था। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम तो दूर, रैन बसेरा और प्राथमिक उपचार केंद्र तक की व्यवस्था नहीं की गई है.

बैठक की अनुपस्थिति हर वर्ष श्रावणी मेले से पहले एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, चिकित्सा प्रभारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर मेले का रोडमैप तैयार करते थे। इस बार यह परंपरा भी मानो कागजों में ही खो गई। विडंबना यह है कि झारखंडधाम के आसपास कैलाढाब, खिजरसोता, पंदनाटांड़ और दलिया पत्थर कारोबार के लिए चर्चित हैं। वैध-अवैध पत्थर कारोबार से जुड़े लोगों का भी श्रावणी मेले की व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिखता। जिले में सक्रिय सामाजिक संगठन और एनजीओ भी यहां जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते.

श्रद्धालुओं की उम्मीदें ऐसे में इस वर्ष झारखंडधाम का श्रावणी मेला ‘व्यवस्था’ से अधिक ‘आस्था’ के भरोसे नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और मेले की व्यवस्था के लिए प्रशासन कब जागेगा, यह सवाल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय प्रबंधन समिति के बिनोद पंडा, नरेश पंडा एवं मनोज पंडा ने कहा कि स्थानीय प्रबंधन सह विकास समिति मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेवारियों को जहां तक संभव है संभाल कर रखने का कार्य किया है। मंदिर की नियमित साफ सफाई और प्रबंधन हो रहा है। कहा कि हीरोडीह और परसन की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में रहेगी। कहा कि विधायक, प्रमुख, जिप सदस्य, मुखिया, प्रशासन, एनजीओ और पत्थर कारोबारियों को झारखंडधाम की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए.