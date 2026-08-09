Gridih News: झारखंडधाम में चला स्वच्छता के लिए बुलडोजर
Gridih News: झारखंडधाम में श्रावणी मेले को देखते हुए स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता समिति ने बुलडोजर लगाकर कचरे को हटाया और जमीन को समतल किया, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है।
Gridih News: झारखंडधाम, प्रतिनिधि। श्रावणी मेले को देखते हुए प्रसिद्ध तीर्थस्थल झारखंडधाम में शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता विभाग द्वारा गठित स्वच्छता समिति की ओर से बुलडोजर लगाकर विभिन्न स्थानों पर जमा कचरे के ढेर को हटाया गया तथा जमीन को समतल किया गया। लंबे समय से जमे कचरे की सफाई होने से मेला क्षेत्र की सूरत भी बदलती नजर आई।
स्वच्छता समिति की पहल
स्वच्छता अभियान के दौरान झारखंडधाम परिसर और आसपास के उन स्थानों को विशेष रूप से साफ कराया गया, जहां कचरा जमा था। बुलडोजर की मदद से कचरे को हटाकर बाहर फेंका गया और जमीन को समतल किया गया, ताकि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो। मेला शुरू होने के साथ ही झारखंडधाम में श्रद्धालुओं और कांवरियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में स्वच्छता और साफ-सफाई को लेकर यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
स्थानीय लोगों का सहयोग
अभियान में स्थानीय मुखिया आशुतोष कुशवाहा, पंसस राजेश वर्मा, मनोज पंडा, समिति के सुभाष पंडा, नरेश पंडा, विवेक वर्मा, किशोरी वर्मा स्वच्छता विभाग के अमित वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। लोगों ने स्वच्छता अभियान में सहयोग करते हुए कचरा नहीं फैलाने और मेला क्षेत्र को साफ रखने की अपील की।
स्थानीय लोगों ने कहा कि झारखंडधाम जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल की स्वच्छता सामूहिक जिम्मेदारी है। श्रावणी मेले के दौरान यहां दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और झारखंडधाम की छवि भी बेहतर होगी। स्वच्छता समिति की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की है।
फोटो: 08grd151 झारखंडधाम में कचरे साफ करते बुलडोजर
प्रশ्नोत्तरी
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