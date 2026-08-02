Gridih News: झारखंडधाम महाभारत और रामायण काल से जुड़ी है झारखंडधाम की मान्यताएं

Gridih News: झारखंडधाम, प्रतिनिधि। लोक आस्था का केंद्र प्रसिद्ध तीर्थस्थल झारखंडधाम का अतीत गौरवशाली रहा है। महाभारत और रामायण काल से जुड़ी अनेक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं इस पवित्र धाम की पहचान हैं। मान्यता है कि यहीं वेषधारी भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। यह भी कहा जाता है कि लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां तपस्या की थी। ऐसी अनगिनत लोककथाएं और धार्मिक मान्यताएं झारखंडधाम के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई है। उत्तरवाहिनी ईरगा नदी के कलकल निनाद और हरी-भरी वादियों के बीच स्थित यह तीर्थस्थल जमुआ, धनवार और बिरनी प्रखंड की सीमारेखा के मध्य अवस्थित है। महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया और प्रत्येक पूर्णिमा के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। दूर-दराज से आनेवाले श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। झारखंडधाम में छतविहीन मुख्य शिव मंदिर के अलावा पार्वती मंदिर, सरस्वती मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर और वृहद हनुमान मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। समीप स्थित शिवगंगा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यहां बने दो विवाह भवन, सर्किट हाउस, पार्क और मार्केट कॉम्प्लेक्स धाम की शोभा बढ़ाते हैं। संस्कृत महाविद्यालय और उच्च विद्यालय भी इस धार्मिक स्थल की विशिष्ट पहचान हैं。