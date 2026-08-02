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Gridih News: झारखंडधाम महाभारत और रामायण काल से जुड़ी है झारखंडधाम की मान्यताएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: झारखंडधाम एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जो महाभारत और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहां भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। धार्मिक महत्व के बावजूद, यहां पेयजल, स्वच्छता और शौचालयों की कमी है, जो श्रद्धालुओं की परेशानी का कारण बनता है।

Gridih News: झारखंडधाम महाभारत और रामायण काल से जुड़ी है झारखंडधाम की मान्यताएं

Gridih News: झारखंडधाम, प्रतिनिधि। लोक आस्था का केंद्र प्रसिद्ध तीर्थस्थल झारखंडधाम का अतीत गौरवशाली रहा है। महाभारत और रामायण काल से जुड़ी अनेक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं इस पवित्र धाम की पहचान हैं। मान्यता है कि यहीं वेषधारी भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। यह भी कहा जाता है कि लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां तपस्या की थी। ऐसी अनगिनत लोककथाएं और धार्मिक मान्यताएं झारखंडधाम के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई है। उत्तरवाहिनी ईरगा नदी के कलकल निनाद और हरी-भरी वादियों के बीच स्थित यह तीर्थस्थल जमुआ, धनवार और बिरनी प्रखंड की सीमारेखा के मध्य अवस्थित है। महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया और प्रत्येक पूर्णिमा के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। दूर-दराज से आनेवाले श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। झारखंडधाम में छतविहीन मुख्य शिव मंदिर के अलावा पार्वती मंदिर, सरस्वती मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर और वृहद हनुमान मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। समीप स्थित शिवगंगा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यहां बने दो विवाह भवन, सर्किट हाउस, पार्क और मार्केट कॉम्प्लेक्स धाम की शोभा बढ़ाते हैं। संस्कृत महाविद्यालय और उच्च विद्यालय भी इस धार्मिक स्थल की विशिष्ट पहचान हैं。

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समस्याएं भी कम नहीं

इतना गौरवशाली धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने के बावजूद झारखंडधाम आज भी कई बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। यहां पेयजल, स्वच्छता और पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था का अभाव श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बनता है। खासकर पर्व और विशेष आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने झारखंडधाम के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए यहां मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और समुचित विकास की मांग की है। स्थानीय पंडा समाज के नरेश पंडा, मनोज पंडा, सुभाष पंडा, रविन्द्र पंडा ने कहा कि झारखंडधाम के विकास पर जन प्रतिनिधियों का ध्यान होना चाहिए। कहा कि श्रावणी मेले में प्रत्येक सोमवार को भारी भीड़ होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंडधाम कहां स्थित है?
यह तीर्थस्थल उत्तरवाहिनी ईरगा नदी के कलकल निनाद और हरी-भरी वादियों के बीच स्थित है।
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