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Gridih News: गैर जमानती वारंटी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ पुलिस ने अपराध नियंत्रण के तहत दो आरोपियों, बेला तुरी और अशोक कुमार राय, को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रखने की घोषणा की।

Gridih News: गैर जमानती वारंटी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ पुलिस ने अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन के तहत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस के अनुसार गैर जमानती वारंटी के आधार पर बेला तुरी, पिता कार्तिक तुरी, निवासी चितरडीह, थाना जमुआ को गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्त अशोक कुमार राय उर्फ पावा, पिता पुरखी राय, निवासी चचघरा, थाना जमुआ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा।

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