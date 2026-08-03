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Gridih News: इस्लामियां उर्दू मध्य विद्यालय गिरिडीह की मनाई जाएगी शताब्दी जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: 30 अगस्त को मनाई जाएगी जयंती पर बड़ा कार्यक्रम जयंती के रुप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में शहर के समाजसेवियों की एक बैठक गिरिडीह के एक हो

Gridih News: इस्लामियां उर्दू मध्य विद्यालय गिरिडीह की मनाई जाएगी शताब्दी जयंती

Gridih News: पचम्बा, प्रतिनिधि। गिरिडीह के इस्लामियां उर्दू मध्य विद्यालय का सौ वर्ष पूरे हो गए जिससे शहर के लोगों में काफ़ी खुशी है और लोगों ने इसे शताब्दी जयंती के रुप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में शहर के समाजसेवियों की एक बैठक गिरिडीह के एक होटल में मो चांद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तय किया गया की इस विद्यालय के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे शताब्दी जयंती के रूप में मनाया जायेगा। विद्यालय के पूर्व छात्र रहे मो वसीम खान ने बताया कि इस विद्यालय का इतिहास बहुत सुनहरा रहा है। 30 अगस्त को यह विद्यालय अपना सौ साल पूरा कर रहा है।

इससे हम लोगों में काफ़ी खुशी है और इसी कड़ी में 30 अगस्त को विद्यालय की शताब्दी जयंती मनाई जाएगी। सौ साल बेमिसाल पर आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम में विद्यालय का स्थापना करने वालों को याद किया जायेगा और विद्यालय के पूर्व और वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया जायेगा। वसीम खान ने बताया कि यह विद्यालय गिरिडीह का धरोहर है। इस उर्दू माध्यम के विद्यालय से पढ़कर आज कई लोग प्रशासनिक सेवा, अधिवक्ता व शिक्षक जैसे पदों पर कायम हैं। कहा कि आजादी से पूर्व स्थापित इस विद्यालय का जिलेभर में अपनी पहचान है। कहा कि इस्लामियां उर्दू मध्य विद्यालय के सौ वर्ष पूरे होने से हम लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। जिसकी खुशी में 30 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें राज्यभर के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए एक आयोजन समिति का गठन किया गया है जिसमें वसीम खान, मो उमर, चांद रशीद अंसारी, इमरान आलम, सब्बीर आलम मुखिया, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, साबिर अहमद, बुलंद अख्तर, सईद अख्तर, मो मुस्तकीम, आमीन अकेला, मो इसराइल, जफर आदिल, मो दानिश, मो शाहरुख़ को सदस्य बनाया गया है। कहा कि इस दिन शिक्षकों, उर्दू ज्ञाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जायेगा। कहा कि कार्यक्रम के सफलता के लिए आयोजन समिति के लोग पुरे जिले का दौरा करेंगे। अध्यक्ष मो चांद ने बताया कि सौ साल बेमिसाल कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा जिसमें हजारों लोग उपस्थित रहेंगे और अपने इस धरोहर को और कैसे आगे बढ़ाएं इस पर सभी संकल्प लेंगे।

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