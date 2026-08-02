Gridih News: पाम ऑयल चोरी करनेवाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

Gridih News: गिरिडीह में मुफस्सिल पुलिस ने पाम आयॅल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार किए गए तीन सदस्यों ने शहर में कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसपी ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि गिरोह की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है।

Gridih News: गिरिडीह। मुफस्सिल पुलिस ने पाम आयॅल चोरी करनेवाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य की तलाश में छापामारी कर रही है। इस गिरोह के अपराधियों के पकड़े जाने के साथ ही मुफस्सिल पुलिस ने पाम आयॅल चोरी से संबंधित तीन मामलों का पर्दाफाश कर दिया है। ये तीनों चोरियां इसी गोदाम से हुई थी। दिसंबर 2024 एवं मई 2026 में इसी गोदाम से दो बार पाम ऑयल की चोरी हो चुकी है। एसपी डॉ बिमल कुमार ने शनिवार को पत्रकार सम्मेलन कर पाम ऑयल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किये जाने की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्ययों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है。

गिरोह तक कैसे पहुंची पुलिस एसपी ने बताया कि 21-22 जुलाई 2026 के रात मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह शंकरचक स्थित एक पाम ऑयल के गोदाम से 246 टीना पाम ऑयल चोरी हो गयी थी। इस संबंध में मुफ्फसिल थाना में कांड सं 206/2026 के तहत एक कांड दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसडीपीओ सदर जीतबाहन उरांव की अगुवाई में एक एसआईटी का गठन कर घटना का त्वरित उद्‌भेदन एवं अपराधियों के धर पकड़ का निर्देश दिया गया। गठित एसआईटी के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले का उद्भेदन कर इस कांड में संलिप्त एक अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

पिकअप वाहन एवं दस टीन पाम ऑयल बरामद एसपी ने बताया कि गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर इस घटना में प्रयुक्त एक पिकअप गाड़ी (पंजीयन संख्या 115AD7871) एवं चेारी हुआ 10 टीना पॉम ऑयल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ के दौरान गिरिडीह शहर के कई क्षेत्र में पूर्व में चोरी की घटनाओं में भी अपनी संलिप्ता स्वीकार की है। पूछताछ में अपराधियों ने बताया है कि लगभग दो वर्ष पूर्व दिसंबर 2024 तथा मई 2026 में भी शंकरचक के इसी पाम ऑयल के गोदाम से कई टीन पाम ऑयल उन लोगों ने चोरी की थी। पूछताछ में अपराधियों ने यह भी स्वीकार किया कि विगत दो-तीन साल से गिरिडीह शहर एवं मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों में कई चोरी की घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है। एसपी ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है।

गिरफ्तार अपराधियों का नाम एवं पता एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी निवासी गोलू कुमार उर्फ गोलू यादव, रूपेश कुमार यादव एवं कृष्णा यादव शामिल हैं। इनमें रूपेश कुमार यादव मूल रूप से देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के बदरवासा गांव का निवासी है।

क्या-क्या हुआ बरामद एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वैन, चोरी किया गया प्राइम गोल्ड ब्रांड का 10 टिना पॉम ऑयल एवं घटना में प्रयुक्त तीन मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारी एसआईटी में एसडीपीओ सदर जीतवाहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, मुफस्सिल थाना के पुअनि प्रिनन, विवेक कुमार माथुरी, संजय कुमार व मुकेश कुमार पंडित एवं सअनि शिव शंकर पासवान व राहुल रंजन सिंह शामिल थे।