Gridih News: उपायुक्त ने जनवि का निरीक्षण कर छात्रों से किया संवाद
Gridih News: गांडेय के जवाहर नवोदय विद्यालय में शनिवार को गिरिडीह उपायुक्त राम निवास यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की सुविधाओं, शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों की समस्याओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छा आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का निर्देश दिया। सभी शिक्षकों और कर्मियों की उपस्थिति रही।
Gridih News: गांडेय। गांडेय प्रखंड के धोबियामोड़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का शनिवार को गिरिडीह उपायुक्त राम निवास यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक, आधारभूत आवासीय एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने विद्यालय की कक्षाओं का भ्रमण कर विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, पाठ्यक्रम की प्रगति एवं आगामी परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उपायुक्त ने विद्यार्थियों से विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा पढ़ाई के दौरान आनेवाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने शिक्षकों से भी शैक्षणिक गतिविधियों एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन से संबंधित जानकारी प्राप्त की।
उपायुक्त ने विद्यालय में बच्चों के रहने की व्यवस्था का भी अवलोकन किया। उन्होंने छात्रावास के कमरों, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, बिजली सहित विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाए तथा आवासीय परिसर की साफ-सफाई एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपायुक्त ने विद्यालय के किचेन शेड एवं भोजन व्यवस्था का भी निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ बेहतर आवासीय सुविधा, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, अनुशासन एवं मानसिक व बौद्धिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मौके पर सहायक समाहर्ता यश कुमार, विद्यालय के प्राचार्य सहित अन्य शिक्षक और कर्मी उपस्थित थे।
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