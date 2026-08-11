Gridih News: सावन मिलन में जल व पर्यावरण संरक्षण का संदेश
Gridih News: गिरिडीह के इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने सावन मिलन समारोह का आयोजन किया। इस बार जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया और जल एवं पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और उपहार वितरण भी हुआ।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा क्लब अध्यक्ष राखी झुनझुनवाला के आवास पर सोमवार को सावन मिलन समारोह का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। इस बार सावन मिलन को मनोरंजन के साथ जल एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश से जोड़ा गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्लब सदस्यों के बच्चों की सेव वाटर-सेव इनवायरमेंट थीम पर आधारित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रही। इसका आयोजन अध्यक्ष राखी झुनझुनवाला एवं आईएसओ नमिता जमवार ने किया। इस दौरान बच्चे धरती मां, पेड़-पौधे और जल के रूप में सजकर आए और संदेश दिया कि जल और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी प्रकृति और सावन की खूबसूरती बनी रहेगी।
सभी बच्चों को प्राकृतिक संरक्षक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। समारोह में गिरिडीह की मेयर प्रमिला मेहरा भी क्लब सदस्य के रूप में शामिल हुईं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में मां-बेटी, मां-बेटा, सास-बहू और देवरानी-जेठानी ने सावन गीतों पर नृत्य कर रिश्तों की मिठास को दर्शाया। सभी प्रतिभागियों को उपहार दिए गए। साथ ही हौजी, सावन गेम्स और अन्य गतिविधियों ने माहौल में रंग भर दिया। सदस्यों को हरी चूड़ियां, बिंदी और उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में पीडीसी पूनम सहाय, आईपीपी कविता राजगढ़िया, वाइस प्रेसिडेंट स्मृति आनंद, सेक्रेटरी संगीता सिन्हा, ट्रेजरर रश्मि गुप्ता, एडिटर समां परवीन सहित लगभग 50 सदस्य उपस्थित थे।
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