Gridih News: भयमुक्त होकर गिरिडीह जिले से गुजर रहा है कांवरियों का जत्था

Gridih News: बाबाधाम में श्रावणी मेला शुरू होने के साथ गिरिडीह जिले में कावंड़ियों की सुरक्षा में सुधार हुआ है। पहले रात में कावंड़ियों पर लूटपाट के मामले होते थे, पर अब एसपी डॉ बिमल कुमार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है, जिससे कावंड़ियों का जत्था भयमुक्त होकर गुजर रहा है।

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। बाबाधाम में श्रावणी मेला शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में गिरिडीह जिले से होकर कावंड़ियों का जत्था गुजर रहा है। पहले गिरिडीह जिले की सड़कों पर रात में गुजरने के दौरान कावंड़ियां अपराधियों के निशाना बनते रहते थे और कावंड़ियों के साथ लूटपाट की घटनाएं होती थी पर अब स्थिति बदल गयी है।

कावंड़ियों की सुरक्षा की नई व्यवस्था जिले से होकर गुजरने वाले कावंड़ियों की सुरक्षा को लेकर एसपी डॉ बिमल कुमार ने सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की है। अब गिरिडीह जिले के अलग-अलग इलाके की सड़कों से होकर कावंड़ियों का जत्था भयमुक्त होकर गुजर रहा है। जमुआ-कोडरमा पथ, जमुआ-देवघर पथ, गिरिडीह-डुमरी पथ, बगोदर-सरिया-खोरीमहुआ पथ, गिरिडीह-बेंगाबाद पथ से होकर कावंड़ियों के जत्थों का आने-जाने का सिलसिला पूरे सावन दिन-रात जारी रहता है। पहले के सालों में इन पथों पर कई बार कावंड़ियों के साथ अपराधियों ने लूटपाट की कई घटना को अंजाम दिया है। यही वजह है कि पूर्व के सालों में कावंड़ियों को लेकर गिरिडीह पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती थी।

पुलिस बैरियर की प्रणाली गिरिडीह-टुंडी पथ एवं गिरिडीह-डुमरी पथ पर रात में पुलिस बैरियर लगाती थी। बैरियर में रुके वाहनों को एक साथ पुलिस लूटपाट के लिए संवेदनशील माने जाने वाले इलाके को पार कराती थी। हालांकि अब धीरे-धीरे समय बदला है। एक समय शाम के बाद टापू वाले शहर गिरिडीह से जाना या फिर गिरिडीह आना खतरों भरा माना जाता था परंतु अब इस शहर से शाम ढ़लने की बात कौन पूछे रात होने के बाद भी अपने साधन से किसी भी दूसरे शहर जाया या दूसरे शहर से आया जा सकता है।

विशेष इंतजाम और शिविर एसपी डॉ बिमल कुमार ने कावंड़ियों की सुरक्षा को लेकर जिले में विशेष इंतजाम किये हैं। गिरिडीह पुलिस की ओर से कावंरिया सेवा शिवर भी लगाया गया है।