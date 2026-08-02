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Gridih News: कोरचांचो से काटे गए लिपटस की लकड़ियां जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: तिसरी प्रखंड के कोरचांचो गांव में लिपटस पेड़ों की भारी कटाई की गई है। लकड़ी माफियाओं ने इसे बड़े ट्रकों में लोड कर यूपी भेजा। वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब्त किया। हालांकि, जमीन की स्थिति की स्पष्टता अभी भी नहीं है।

Gridih News: कोरचांचो से काटे गए लिपटस की लकड़ियां जब्त

Gridih News: तिसरी। तिसरी प्रखंड के कोरचांचो गांव में शुक्रवार को भारी संख्या में लिपटस पेड़ों की कटाई कर ली गई है। लकड़ी माफियाओं द्वारा लिपटस पेड़ों की कटाई करने के बाद इसे टुकड़े-टुकड़े करके बड़े ट्रकों में लोड करके यूपी ले जाया गया है। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मी हरकत में आए और कार्रवाई करते हुए शनिवार को कोरचांचो गांव में काटे गए लिपटस की लकड़ियों को जब्त कर लिया। इसके बाद वन विभाग लकड़ी माफियाओं को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई में जुट गया है। हालांकि लिपटस के पेड़ जहां से काटे गये हैं वह जमीन वन भूमि है या रैयती इस पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब तक जमीन की मापी नहीं की जाती है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है।

कार्रवाई

बताया जाता है कि लिपटस की लकड़ियों के परिवहन करने में कोई पकड़ नहीं है। लेकिन अगर वन भूमि में पेड़ की कटाई की गई है, तो यह गैरकानूनी है और वन विभाग निश्चित तौर पर वन भूमि से पेड़ों की कटाई करनेवाले लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह वन विभाग के अधिकारियों का कहना है। मालूम हो कि तिसरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से लिपटस के पेड़ों की कटाई कर इसकी लकड़ियों को यूपी ले जाया जाता है। जहां पर इस लकड़ी से कागज बनाया जाता है। लेकिन इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है जिसके कारण इस धंधे को अंजाम दिया जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तिसरी प्रखंड में पेड़ों की कटाई किसने की?
तिसरी प्रखंड के कोरचांचो गांव में लकड़ी माफियाओं द्वारा लिपटस पेड़ों की कटाई की गई।
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