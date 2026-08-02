Gridih News: कोरचांचो से काटे गए लिपटस की लकड़ियां जब्त

Gridih News: तिसरी। तिसरी प्रखंड के कोरचांचो गांव में शुक्रवार को भारी संख्या में लिपटस पेड़ों की कटाई कर ली गई है। लकड़ी माफियाओं द्वारा लिपटस पेड़ों की कटाई करने के बाद इसे टुकड़े-टुकड़े करके बड़े ट्रकों में लोड करके यूपी ले जाया गया है। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मी हरकत में आए और कार्रवाई करते हुए शनिवार को कोरचांचो गांव में काटे गए लिपटस की लकड़ियों को जब्त कर लिया। इसके बाद वन विभाग लकड़ी माफियाओं को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई में जुट गया है। हालांकि लिपटस के पेड़ जहां से काटे गये हैं वह जमीन वन भूमि है या रैयती इस पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब तक जमीन की मापी नहीं की जाती है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है।