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Gridih News: पत्नी और बच्चों को छोड़ पति दूसरी महिला के साथ फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद में एक पति अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़कर भाग गया है। पत्नी ने 3 महीने बाद बेंगाबाद थाना में न्याय की मांग की है। पत्नी का आरोप है कि पति का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था और अब वह महाराष्ट्र में रह रहा है।

Gridih News: पत्नी और बच्चों को छोड़ पति दूसरी महिला के साथ फरार

Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। गोलगो पंचायत के एक पति अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ फरार हो गया है।

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पत्नी की न्याय की गुहार

पति के 3 महीने से लापता होने के बाद पीड़ित पत्नी ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आवेदन में बताया कि उनकी शादी दिलीप मुर्मू के साथ वर्ष 2017 में हुई थी। दांपत्य जीवन से उन्हें दो बच्चे भी हैं। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दिलीप मुर्मू का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा था।

पति का रहस्योद्घाटन

खोजबीन के दौरान पीड़िता को पता चला कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ महाराष्ट्र में रह रहा है। जब पीड़िता ने फोन कर पति से संपर्क करने की कोशिश की तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पीड़िता का कहना है कि फोन पर पति ने धमकी देते हुए कहा कि वह दूसरी महिला के साथ विदेश चला जाएगा और परिवार से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा।

कानूनी कार्रवाई की मांग

आवेदन में पीड़िता ने कहा कि पिछले तीन महीने से पति ने पत्नी और बच्चों की कोई सुध नहीं ली है और न ही उनके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था की है। पीड़िता ने बेंगाबाद थाना में लिखित आवेदन देकर पति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने और उसे न्याय दिलाने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

पति कब से लापता है?
पति 3 महीने से लापता है।
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