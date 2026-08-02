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Gridih News: उसरी नदी से पाइपलाइन के सहारे फैक्ट्री पानी ले जाने के विरोध में मानव शृंखला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह के ग्रामीणों ने उसरी नदी से बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री में पानी ले जाने के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाई। इसमें दो हजार से अधिक लोग शामिल हुए। स्थानीय ग्रामीणों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की मांग की और चेतावनी दी कि यदि काम नहीं रुका तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

उसरी नदी से पाइपलाइन के सहारे फैक्ट्री पानी ले जाने के विरोध में मानव शृंखला
उसरी नदी से पाइपलाइन के सहारे फैक्ट्री पानी ले जाने के विरोध में मानव शृंखला

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। उसरी नदी गंगापुर से बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री में पाइपलाइन के सहारे पानी ले जाने के विरोध में गिरिडीह में रविवार को मानव श्रृंखला बनाई गई।

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ग्रामीणों की सहभागिता

गंगापुर से लेकर वनांचल कॉलेज, हरसिंगरायडीह तक बने मानव श्रृंखला में दो हजार से अधिक की संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। मानव श्रृंखला में आसपास के दर्जनों गांव के पुरुष, महिला, युवा और बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। मानव श्रृंखला में शामिल लोग हाथ में तख्ती लेकर विरोध जता रहे थे। तख्ती पर उसरी नदी का बाजारीकरण बंद करो, वाटरफॉल का अस्तित्व खतरे में है, उसरी नदी हमारा है, पर्यावरण के दुश्मन होश में आओ आदि नारे लिखे हुए थे।

प्रतिरोध के स्वर

आंदोलन में शामिल स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि पाइपलाइन से फैक्ट्री तक पानी ले जाने के कार्य पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मानव श्रृंखला को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। डुमरी के जेएलकेएम विधायक जयराम महतो भी आंदोलन में शामिल हुए और फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने लोगों से कहा के प्रदूषण के बीच सड़ के मरने से अच्छा है कि लड़ के मरिये। मानव श्रृंखला में भाजपा महानगर के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय, संदीप दंगायच, नवीन सिन्हा, दिनेश यादव, विनय कुमार सिंह, सुरेश प्रसाद मंडल, संगीता सेठ, दीपक पंडित, भाकपा माले के राजेश सिन्हा, कन्हाई पाण्डेय, फब्ला के राजेश यादव, स्थानीय रोहित चौबे, दिलीप उपाध्याय, संतोष पांडेय, दीपक उपाध्याय सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मानव श्रृंखला में कितने लोग शामिल हुए?
मानव श्रृंखला में दो हजार से अधिक लोग शामिल हुए।
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