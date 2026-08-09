Gridih News: बारिश से शहर की सड़कें कीचड़मय, तापमान 30 पर

Gridih News: बारिश से शहर की सड़कें कीचड़मय, तापमान 30 पर
Gridih News: गिरिडीह में शनिवार को बारिश से सड़कें कीचड़मय हो गई। लोगों को चलने में परेशानी हुई और दुकानदार भी प्रभावित हुए। बारिश ने किसानों को खुश किया जबकि आम लोगों के लिए कठिनाई पैदा की। बारिश से तापमान में गिरावट आई है।
Gridih News: बारिश से शहर की सड़कें कीचड़मय, तापमान 30 पर गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह में शनिवार को रुक-रुक कर बारिश होती रही। जिससे शहर की सड़कें कीचड़मय हो गई है। लोगों को इन सड़कों पर चलने में परेशानी हो रही है। लोग आवश्यक कार्यों से निकल रहे हैं। लोगों को कीचड़ के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है।
बारिश का असर
शनिवार को आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर से रह- रहकर बारिश होने लगी। इस वजह से शहर के कालीबाड़ी रोड, चंदौरी रोड, बस स्टैंड रोड, झंडा मैदान, बरवाडीह रोड, भंडारीडीह रोड सहित कई रोड कीचड़मय हो गए। स्टेशन रोड, गांधी चौक, बीबीसी रोड मोड़, भंडारीडीह आदि स्थानों पर सड़क पर पानी भी जमा हो गया। जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी होती रही। बारिश की वजह से फुटकर दुकानदार भी परेशान रहे। उनकी रोजी पर रह-रहकर बारिश आफत पैदा करती रही।
किसानों की खुशी
लोगों का कहना है कि मामूली बारिश में ही सड़कें चलने लायक नहीं रहती है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। बारिश होने से इधर किसानों के चेहरे खिले हैं। हालांकि किसानों को अभी और अच्छी बारिश की उम्मीद है, दूसरी ओर रोमजर्रा कामकाजी के लिए आफत की बारिश हो रही है। हालांकि बारिश होने से सूखी नदी, तालाब और पोखर में जान लौट गई है। शनिवार को रह-रहकर करीब छह मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे तापमान में भी गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा।
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