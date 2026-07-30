Gridih News: गिरिडीह में भक्ति, ज्ञान और संकल्प के साथ मनी गुरु पूर्णिमा

Gridih News: गिरिडीह जिले में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा के साथ गुरु पूजन किया गया। विभिन्न विद्यालयों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरु कबीर ज्ञान मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने पूजन किया। पतंजलि परिवार ने योग और हवन के साथ पर्व मनाया। गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। बुद्ध ज्ञान विद्यालय में बच्चों को गुरु के महत्व के बारे में बताया गया।

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को जिले भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ गुरु पूजन किया गया। श्री कबीर ज्ञान मंदिर, पतंजलि परिवार, गायत्री शक्तिपीठ सहित विभिन्न विद्यालयों में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर गुरु के महत्व को रेखांकित किया गया। गुरु पूर्णिमा पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भव्य गुरु पूजन महोत्सव का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर सदगुरु परम आराध्य मां ज्ञान का पूजन-वंदन करने पहुंचे। कार्यक्रम में झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल व अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु शामिल हुए। नन्हीं बालिकाओं ने गुरु भक्ति पर भावनृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद गुरु भक्ति पर आधारित नाट्य मंचन हुआ। शिष्यों ने गुरु के विभिन्न पहलुओं पर प्रति उत्पन्नमति में अपने उद्गार व्यक्त किए। गुरु महिमा पर आधारित भजन संध्या ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान ने कहा कि भगवान शिव आदिगुरु हैं। गुरु गीता में गुरु की महिमा का वर्णन है। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी पाया है वह गुरुदेव का कृपा प्रसाद है। सच्चे हृदय से गुरु भक्ति करने वाले की मनोकामना ईश्वर पूरी करते हैं। गुरु रुष्ट हो जाए तो रक्षा संभव नहीं, इसलिए शिष्यों को मन, कर्म, वचन से गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में पहला गुरु मां होती है, लेकिन जीवन देनेवाले गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता।

पतंजलि परिवार ने योग और हवन के साथ मनाया गुरू पर्व पतंजलि परिवार गिरिडीह के तत्वावधान में पटेल नगर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीनकांत सिंह ने किया। मुख्य अतिथि पतंजलि योगपीठ, झारखंड प्रांत के राज्य प्रभारी रामजीवन पांडेय थे। कार्यक्रम का शुभारंभ योगाभ्यास, वैदिक मंत्रोच्चार तथा हवन-पूजन से हुआ। विश्व कल्याण और स्वस्थ समाज की कामना की गई। योग साधिका निमिता कुमारी ने कठिन योगासन प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध किया। मुन्नी देवी, अरविंद कुमार, अजय, शिवानी, उमा गुप्ता सहित अन्य कलाकारों ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए। इस दौरान संगठन और समाजसेवा में योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पूर्व प्रशिक्षित सह-योग शिक्षकों को प्रमाण-पत्र दिए गए। मुख्य अतिथि रामजीवन पांडेय ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। योग और आयुर्वेद से स्वस्थ और संस्कारित समाज बनाना ही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है। कार्यक्रम में संगठन मंत्री सरदार देवेंद्र सिंह, रेड क्रॉस अध्यक्ष अरविंद कुमार, जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, पुष्पा शक्ति, शंकर भारती सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और योग साधक उपस्थित थे।

गायत्री शक्तिपीठ में नौ कुंडीय महायज्ञ से हुआ समापन स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में दो दिवसीय गुरु पूर्णिमा पर्व का समापन नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ हुआ। प्रथम दिन 24000 गायत्री महामंत्र का अखंड जप विश्व शांति के लिए किया गया। संध्या में 501 दीप जलाकर दीप महायज्ञ आयोजित हुआ। बुधवार को लगभग 500 श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति देकर गुरु के संदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। 15 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली और दो बच्चों का विद्यारंभ संस्कार हुआ। मंत्र लेखन अभियान के लिए 500 पेज निःशुल्क वितरित किए गए। जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने बताया कि विश्व शांति के लिए 250 लोगों द्वारा 40 दिवसीय सवा लाख मंत्र जप अनुष्ठान का संकल्प लिया गया है, जिसकी पूर्णाहुति महायज्ञ से होगी। कार्यक्रम में सतीश कुमार, बासुकीनाथ राय, दर्शन पंडित, तुलसी पंडित सहित दर्जनों परिजनों का सहयोग रहा।

बुद्ध ज्ञान विद्यालय में प्रेरणादायी कार्यक्रम बुद्ध ज्ञान विद्यालय सिहोडीह में गुरु पूर्णिमा पर संक्षिप्त कार्यक्रम हुआ। बुद्ध वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत हुई। विद्यालय निदेशक निर्मल महतो ने बच्चों को भगवान बुद्ध के जीवन और आदर्शों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि माता-पिता बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। विद्यार्थियों से माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करने का आह्वान किया। शिक्षकों ने अनुशासन और संस्कारयुक्त शिक्षा का महत्व बताया। कार्यक्रम में समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।