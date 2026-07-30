Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: योग गुरु अरिंदम और अरविंद को शिष्यों ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: गिरिडीह में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बुधवार को रेडक्रॉस योग केंद्र में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शिष्यों ने योग गुरु अरिंदम घोषाल और हास्य योग गुरु अरविंद कुमार को सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन के लिए योग और हास्य योग के महत्व पर चर्चा की गई।

Gridih News: योग गुरु अरिंदम और अरविंद को शिष्यों ने किया सम्मानित

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा उत्सव बुधवार को रेडक्रॉस योग केंद्र में धूमधाम से मना। गीत-संगीत के बीच योग कक्षा के शिष्यों ने योग गुरु अरिंदम घोषाल व हास्य योग गुरु अरविंद कुमार को उपहार देकर सम्मानित किया। पुष्प वर्षा और दिव्य आरती के बीच गुरु सम्मान समारोह में सभी शिष्यों ने बारी-बारी से दोनों गुरुओं का मुंह मीठा कराया व सप्रेम उपहार भेंट किया। इस दौरान योग गुरु अरिंदम घोषाल ने योग से स्वस्थ्य रहने का टिप्स देते हुए नकारात्मक लोगों से दूर रहने की सलाह दी। योग गुरु अरविंद कुमार ने हास्य योग से तन व मन दोनों को स्वस्थ्य रखने की बात कहीं।

ये भी पढ़ें:Gridih News: गिरिडीह में भक्ति, ज्ञान और संकल्प के साथ मनी गुरु पूर्णिमा

उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण के कई टिप्स बताए। कार्यक्रम को सफल बनाने में संजय कुमार, प्रभात खेतान, गुड्डी भारती, पिंकी खेतान, सोनम सेठ, ज्योति तरवे, पिंकी साहा, पवन खंडेलवाल, मीरा साहू, अंजू अग्रवाल, रश्मि तरवे, विष्णु शर्मा, सुलेखा बसईवाला, सुमन बसईवाला, शंभु चौधरी, कविता बर्णवाल, अनुपमा गुप्ता, रूबी सिंह, आशा देवी, रामविलास सिंह, ज्योति चंद्रा, आराधना व मधु देवी आदि की भूमिका रही।

ये भी पढ़ें:गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा पर पंच कुडीय गायत्री यज्ञ
ये भी पढ़ें:Chapra News: बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।