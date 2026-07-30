Gridih News: योग गुरु अरिंदम और अरविंद को शिष्यों ने किया सम्मानित
Gridih News: गिरिडीह में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बुधवार को रेडक्रॉस योग केंद्र में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शिष्यों ने योग गुरु अरिंदम घोषाल और हास्य योग गुरु अरविंद कुमार को सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन के लिए योग और हास्य योग के महत्व पर चर्चा की गई।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा उत्सव बुधवार को रेडक्रॉस योग केंद्र में धूमधाम से मना। गीत-संगीत के बीच योग कक्षा के शिष्यों ने योग गुरु अरिंदम घोषाल व हास्य योग गुरु अरविंद कुमार को उपहार देकर सम्मानित किया। पुष्प वर्षा और दिव्य आरती के बीच गुरु सम्मान समारोह में सभी शिष्यों ने बारी-बारी से दोनों गुरुओं का मुंह मीठा कराया व सप्रेम उपहार भेंट किया। इस दौरान योग गुरु अरिंदम घोषाल ने योग से स्वस्थ्य रहने का टिप्स देते हुए नकारात्मक लोगों से दूर रहने की सलाह दी। योग गुरु अरविंद कुमार ने हास्य योग से तन व मन दोनों को स्वस्थ्य रखने की बात कहीं।
उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण के कई टिप्स बताए। कार्यक्रम को सफल बनाने में संजय कुमार, प्रभात खेतान, गुड्डी भारती, पिंकी खेतान, सोनम सेठ, ज्योति तरवे, पिंकी साहा, पवन खंडेलवाल, मीरा साहू, अंजू अग्रवाल, रश्मि तरवे, विष्णु शर्मा, सुलेखा बसईवाला, सुमन बसईवाला, शंभु चौधरी, कविता बर्णवाल, अनुपमा गुप्ता, रूबी सिंह, आशा देवी, रामविलास सिंह, ज्योति चंद्रा, आराधना व मधु देवी आदि की भूमिका रही।
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