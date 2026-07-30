Gridih News: अखंड जाप, पूजन-हवन और संगीतमय प्रवचन से गूंजा प्रांगण
Gridih News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बगोदर के गायत्री चेतना केंद्र में गुरु पूजन और मां गायत्री पूजन धूमधाम से मनाया गया। दो घंटे के अखंड गायत्री महामंत्र जाप के बाद पूजन और हवन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों परिजनों ने भाग लिया और गुरुजी के आदर्शों का गुणगान किया।
Gridih News: बगोदर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को गायत्री चेतना केंद्र बगोदर के प्रांगण में गुरु पूजन एवं मां गायत्री पूजन बड़े विधि-विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः काल 2 घंटे के अखंड गायत्री महामंत्र जाप से हुई। इसके बाद गुरुजी और मां गायत्री का पूजन व हवन संपन्न कराया गया।इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के त्याग, तपस्या और भक्तिमय जीवन का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। कहा गया कि उनके आदर्शों को जीवन में धारण कर ही भक्त अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। शास्त्री संगीतमय प्रवचन को सभी परिजनों ने ध्यानपूर्वक सुना और भक्ति में झूमते हुए गुरुजी का गुणगान किया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में बगोदर प्रखंड समन्वयक संजय चौरसिया एवं व्यवस्थापक जीच्छु साहू का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में प्रखंड भर से आए सैकड़ों गायत्री परिवार के परिजन, माताएं और बहनें शामिल हुईं।
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