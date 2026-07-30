Gridih News: देवराहा बाबा संगीत समारोह में भारतीय शास्त्रीय संगीत की रही धूम

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। संगीत साधना केंद्र के तत्वावधान में बुधवार को गिरिडीह के श्री श्याम सेवा समिति ऑडिटोरियम में आयोजित श्री देवराहा बाबा संगीत समारोह में भारतीय शास्त्रीय संगीत का भव्य संगम देखने को मिला। समारोह में मुख्य अतिथि नगर विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि जब भी श्री देवराहा बाबा का संगीत समारोह होता है, खींचा चला आता हूं, क्योंकि आज से 37 साल पहले गांधी चौक के पास पंडित शंभूदयाल केडिया जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत की थी और मेरा भी राजनीतिक जीवन की शुरुआत उसी दिन से है। संगीत समारोह में प्रसिद्ध कलाकारों की कला मंत्रमुग्ध करती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।

इसी मौके पर मंत्री सोनू को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत श्री देवराहा बाबा की तस्वीर पर अतिथियों ने माल्यार्पण कर एवं सुगंधा रंजन ने गणेश वंदना गाकर की। हारमोनियम पर भानुदय भगत एवं सजनलाल मिश्र ने तबले पर संगत की। श्री देवराहा बाबा के शिष्य अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पंडित शंभूदयाल केडिया के सुपुत्र सुनील केडिया ने भजन गाकर सबको भक्तिरस में डुबो दिया। तबले पर संगत रविशंकर सिंह ने की। उसके बाद दिल्ली के पंडित अभय रुस्तम सोपोरी ने संतूर और मुंबई की पंडित अनुराधा पाल ने तबला वादन कर समारोह में चार चांद लगा दिया। गिरिडीह केडिया बंधु पंडित मोरमुकुट केडिया व पंडित मनोज केडिया ने सितार-सरोद जुगलबंदी वादन के सबका मन मोह लिया। पुणे की डॉ. मेघा राव एवं शुभ्रा तलेगांवकर ने जुगलबंदी शास्त्रीय गायन और दिल्ली के वेदांत मोहन ने भी शास्त्रीय गायन से सबको झुमाया। प्रतिभा तलेगांवकर ने हारमोनियम वादन, रविशंकर सिंह, भानुदय भक्त एवं मयंक भक्त ने तबला वादन कर श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया। समारोह का संचालन संगीत साधना केंद्र के अध्यक्ष नीलकमल भरतीया एवं सचिव हर्षित केडिया ने किया। समारोह में श्री लंगटा बाबा स्टील्स प्रालि के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक मोहन साव, गिरिडीह की मेयर प्रमिला मेहरा, उप मेयर सुमित गुप्ता, चेंबर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, रेडक्रॉस के अध्यक्ष अरविंद कुमार, संगीत गुरु बालमुकुंद बाबा, झामुमो के रॉकी सिंह, सुनील खंडेलवाल, मनोज जालान, श्रवण केडिया सहित गिरिडीह के कई ख्यातिलब्ध शख्सियतों को सम्मानित किया गया। मौके श्री श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष, सचिव, कला संगम के सचिव सतीश कुंदन, कलाकार संतोष मिश्रा, आलोक रंजन, रामकुमार सिन्हा, सुनील मंथन शर्मा, मनिका सिन्हा, दीपक विश्वकर्मा, अगस्त क्रांति कुमार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश केडिया सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे।