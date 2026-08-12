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Gridih News: विरोध के बीच दलदल में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: धनवार प्रखंड के दलदल गांव में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की। अंचलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार दुबे के नेतृत्व में पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। प्रभावित पक्ष ने निष्पक्ष मापी की मांग की। भाजपा नेता ने प्रशासन के कदम की सराहना की।

Gridih News: विरोध के बीच दलदल में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा

Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। धनवार प्रखंड अंतर्गत करगाली खुर्द पंचायत के दलदल गांव में सरकारी गैरमजरूआ भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। धनवार अंचलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार दुबे के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस बल एवं महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने से मौके पर गहमा-गहमी की स्थिति बनी रही। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की। जानकारी के अनुसार, दलदल गांव के ग्रामीणों द्वारा सरकारी गैरमजरूआ भूमि पर कथित अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन से की गई थी।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

शिकायत के बाद राजस्व विभाग की ओर से स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान संबंधित पक्ष की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि प्रशासन द्वारा केवल कुछ लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, जबकि आसपास अन्य स्थानों पर भी सरकारी भूमि के उपयोग का मामला है। हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली। प्रभावित पक्ष ने समान कार्रवाई की मांग की दूसरे पक्ष के मृत्युंजय कुमार, नागेश्वर यादव एवं मंटू कुमार यादव ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

प्रशासन से निष्पक्ष मापी की मांग

उनका आरोप है कि केवल कुछ व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, जबकि आसपास कई अन्य लोगों द्वारा भी सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। उन्होंने दावा किया कि उनके मकान, पेड़-पौधे एवं चहारदीवारी वर्षों पुराने हैं और उनके पूर्वजों के समय से उक्त स्थान पर उनका कब्जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पूरे क्षेत्र की निष्पक्ष मापी कराकर सरकारी भूमि पर जहां भी अतिक्रमण पाया जाए, वहां समान रूप से कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई पर भाजपा नेता रोशन कुमार सिंह ने प्रशासन के कदम की सराहना की।

सामान्य प्रश्न

दलदल गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कब की गई?
धनवार प्रखंड अंतर्गत करगाली खुर्द पंचायत के दलदल गांव में सरकारी गैरमजरूआ भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की।
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