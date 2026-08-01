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Gridih News: 15 अगस्त को झंडा मैदान में होगा मुख्य ध्वजारोहण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पर चर्चा की। उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाएं 13 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य समारोह झंडा मैदान में होगा, जहाँ 09 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 अगस्त को नगर भवन में आयोजित किया जाएगा।

Gridih News: 15 अगस्त को झंडा मैदान में होगा मुख्य ध्वजारोहण

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर बैठक की। जिसमें उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि समारोह से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं को 13 अगस्त तक हर हाल में पूर्ण कर लें, ताकि आयोजन पूरी गरिमा, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना के अनुरूप संपन्न हो सके। बताया कि जिला स्तरीय मुख्य समारोह शहर के झंडा मैदान में होगा, जहां सुबह 09 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। इसके साथ सभी अनुमंडलों, प्रखंडों, पंचायतों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे।

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बैठक में शामिल सदस्य

बैठक में डीडीसी स्मृत कुमारी, एसी वैभव कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता यश कुमार आदि थे। उन्होंने निर्देश दिया कि 9 से 13 अगस्त तक परेड का नियमित पूर्वाभ्यास किया जाए। मुख्य समारोह में 12 परेड टुकड़ियां हिस्सा लेगी। परेड और समारोह की सभी तैयारियां निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त शाम 05 बजे से नगर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसके लिए विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं का चयन कर लें।

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साफ-सफाई और सजावट

कहा कि इस दिन सुबह 07 बजे प्रभात फेरी निकलेगी। उन्होंने झंडा मैदान में रंग-रोगन, साफ-सफाई, आकर्षक सजावट, मंच, सोफा सेट, कुर्सियां, बैरिकेडिंग तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। निगम को निर्देश दिया कि सभी प्रमुख चौक-चौराहों की विशेष साफ-सफाई कराएं। क्षेत्र अंतर्गत स्थापित सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई, रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण कराएं। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के परिजनों, झारखंड आंदोलनकारियों, प्रगतिशील किसानों, उत्कृष्ट कार्य करनेवाले चिकित्सकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देनेवाले कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्पाद विभाग को निर्देश दिया कि 15 अगस्त को 'ड्राई डे' के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वतंत्रता दिवस समारोह की मुख्य तैयारी कब तक पूर्ण करनी है?
समारोह से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं को 13 अगस्त तक हर हाल में पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए गए हैं।
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