Gridih News: मोबाइल गली को बड़े आकार देना सपना, अवैध हिस्सा बन रहा रोढ़ा
Gridih News: गिरिडीह शहर के बस स्टैंड रोड पर जाम से निजात पाने के लिए निगम की योजना विफल होती नजर आ रही है। निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन अब कार्रवाई सुस्त पड़ी है। लोगों की उम्मीद थी कि गली की चौड़ाई बढ़ेगी, पर अब स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। शहर के बस स्टैंड रोड, मोबाइल गली को बड़े आकार (फैलावदार) देकर जाम से निजात देने की निगम की भावी प्लानिंग धरातल पर फेल होती दिख रही है, जबकि निगम ने इसी गली के 10 से अधिक भवनों को यह कहकर नोटिस दिया था कि उनके भवन का निर्माण झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के बाहर जाकर किया गया है, यहीं नहीं इसी गली के अम्बेदकर चौक मोर्चा पर एक बहुमंजिला भवन पर निगम ने बुलडोलर कार्रवाई तक कर दी थी।
निगम की कार्रवाई
निगम का कहना था कि उक्त बहुमंजिला भवन का 43 फीसद हिस्सा बिल्कुल अवैध है। 1117 स्क्वायर मीटर पर भवन निर्माण बिल्कुल अवैध है। इसे हर कीमत पर भवन मालिक को हटाना होगा। निगम ने बुलडोजर एक्शन कर उक्त भवन के कुछ हिस्से को तोड़ा भी था। इसके बाद सम्बंधित भवन मालिक को शेष अवैध हिस्से को गिराने के लिए नोटिस दिया गया, जिसमें उन्हें अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए आठ दिनों का समय दिया गया, जो बताया जाता है कि समय अवधि भी समाप्त हो गई, लेकिन अवैध हिस्सा अबभी नहीं तोड़ा गया।
लोगों की उम्मीदें
पूरे शहर की नजर गली की चौड़ाई बढ़ने पर टिकी है। लोगों का यह कहना है कि गली इतनी संकरी है कि पूरे दिन रह-रहकर जाम लगता रहता है। यदि किसी दुकान के बाहर बाइक खड़ी रहे तो जाम देर तक लगा रहता है। गली की चौड़ाई बढ़ाने और जाम से राहत देने को निगम की इन अवैध भवनों पर फौरी कार्रवाई को लोगों ने खूब सराहा था। लोग कार्रवाई को करीब से देख भी रहे है। लोगों में उम्मीद जगी थी कि जल्द गली को बड़े आकार मिल जाएगा। लेकिन निगम की कार्रवाई एकाएक सुस्त पड़ गई या कहें पूरे प्रकरण पर खामोश हो गई, जो कई तरह के चर्चा को जन्म दे रही है। अब लोगों का कहना है कि निगम की कार्रवाई भवन के मालिकों को डराने की थी। बड़े आकार देने की बात महज खोखला है।
जाम की समस्या
मोबाइल गली पर बढ़ते ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए निगम प्रशासन यह प्रयास कर रही है, चूंकि इस गली में कई भवन ऐसे हैं जो झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के दायरे से बाहर बने हैं। इससे गली संकरी हो गई है। इसके अलावा दुकानदारों और ग्राहकों का वाहन खड़े रहने से यह गली ओर संकरी हो जा रही है। जाम की समस्या से आमलोगों के साथ जिम्मेवार अधिकारी भी हलकान-परेशान हो रहे थे। हालांकि प्रशासन ने जाम से निजात देने के लिए इस गली को वनवे तक किया, लेकिन इससे जाम की समस्या सलट नहीं पाई। यहां बता दें कि अवैध हिस्से पर बने कई भवनों जाम लगा रही है।
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