Gridih News: छह स्थानों पर बनेंगे एस्पिरेशनल टॉयलेट, प्लान तैयार

Gridih News: गिरिडीह, शाहिद इमाम। गिरिडीह शहर को छह नए एस्पिरेशनल पब्लिक टॉयलेट जल्द मिलने जा रहा है। इस पर नगर निगम का प्लान तैयार है। यह टॉयलेट किन-किन स्थानों पर बनेगा। इसके लिए भी जगह चयन कर लिया गया है। प्रति टॉयलेट निर्माण पर साढ़े 21 लाख रुपए खर्च होंगे। टॉयलेट बनने से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और नागरिकों को राहत मिलेगी और स्वच्छता का स्तर बढ़ेगा। स्वच्छता से ही सेहत जुड़ी है। यह कहना है गिरिडीह की महापौर प्रमिला मेहरा और उप महापौर सुमित कुमार का। कहा कि शहर के 06 स्थानों पर अभी पब्लिक टॉयलेट सह एस्पिरेशनल टॉयलेट बनना है।

टॉयलेट की सुविधाएं

एस्पिरेशनल (आकांक्षी) टॉयलेट में दिव्यांगों के लिए रैंप, महिलाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन इंसीनरेटर मशीन की सुविधा होगी। शौचालयों में टॉयलेट पेपर, हैंड ड्राई मशीन, डस्टबिन भी रखे जाएंगे। शौचालयों के आस पास हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह टॉयलेट पारंपरिक सार्वजनिक सुविधाओं की तुलना में आधुनिक, तकनीक-सक्षम सुविधाओं से सुसज्जित होगा। बाजारों में ढंग का शौचालय नहीं होने के कारण लोगों को अक्सर परेशानी होती है। खासतौर से महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हालांकि निगम सूत्र की मानें तो 2022-24 में 10 सामुदायिक, 08 सार्वजनिक और 75 से अधिक यूरिनल बनाए गए हैं। जो फिलहाल अभी जमीन पर शो-पीस बने हैं। लोग वाटरलेस इन शौचालय सह यूरिनलों को यूजलेस बता कर कहते हैं कि इसके निर्माण में सिर्फ पैसे की बर्बादी की गई है। इनमें अधिकांश जगहों पर शौचालयों के दरवाजे उखड़ गए हैं। वॉश बेसिन की टोटी गायब है। लिहाजा पुराने शौचालयों पर ताले लटके हैं और जो खुले हैं, उनमें भी सफाई, पानी और रखरखाव की कमी है। कई शौचालयों की हालत इतनी खराब है कि उनका उपयोग करना भी मुश्किल हो गया है।