Gridih News: कांवरियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। कावंड़ियों की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट है। गिरिडीह के अलग-अलग इलाके से होकर कांवड़ियों के जत्था का गुजरने का सिलसिला शु

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट है। गिरिडीह के अलग-अलग इलाके से होकर कांवरियों के जत्था का गुजरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोई कांवरिये बाबाधाम जा रहे हैं तो कोई कांवरिया बोल बम जाने के लिए गंगा जल उठाने सुल्तानगंज जा रहा है। गिरिडीह जिला आपराधिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है। कुछ साल पहले अंधेरा होने के बाद गिरिडीह जिले के अलग-अलग पथों पर कांवरियों को असामाजिक तत्व एवं अपराधी अपना निशाना बनाते रहे हैं। हालांकि हाल के सालों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। इसके बावजूद गिरिडीह पुलिस जिले से होकर गुजरने वाले कांवरियों की सुरक्षा को लेकर चाक-चौबंद व्यवस्था की है।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा एसपी डॉ बिमल कुमार स्वयं शनिवार की रात डुमरी से बेंगाबाद तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने रास्ते में मिल रहे कांवरियों से बात कर उनका हाल चाल जाना। सुरक्षा का जायजा लेने के दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों को कई आश्वयक दिशा-निर्देश भी दिये। शनिवार देर रात एसपी डॉ. बिमल कुमार गिरिडीह-डुमरी पथ पर जब बराकर के पास पहुंचे तो देखा कि होटल बंद है। इसके बाद एसपी ने होटल मालिकों से होटल बंद होने को लेकर पूछताछ की और फिर उनसे देर रात तक अपने होटल खुले रखने की अपील की।

अतिरिक्त दिशा-निर्देश इस दौरान ​​एसडीपीओ सदर जीतबाहन उरांव और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को सुरक्षा को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया गया। एसपी ने डुमरी चौक पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इसके बाद डुमरी एसडीपीओ आबिद खान, निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार एवं डुमरी थाना प्रभारी श्रीकांत को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एसपी चिरकी में भी रुके और चिरकी पेट्रोल पंप के पास जमीन पर सोए उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों से बात की। इस दौरान पीरटांड़ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह को इन कांवड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।