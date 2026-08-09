Gridih News: एसपी ने की मासिक अपराध गोष्ठी, दिए गए कई तरह के निर्देश
Gridih News: गिरिडीह में शनिवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसपी डॉ बिमल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कानून-व्यवस्था, लंबित मामलों, और श्रावणी मेला-2026 की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। एसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला अपराधों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए।
Gridih News: गिरिडीह। न्यू समाहरणालय पपरवाटांड़ स्थित एसपी कार्यालय के सभागार में शनिवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एसपी डॉ बिमल कुमार ने की। बैठक में जिले की समग्र कानून-व्यवस्था, लंबित मामलों की समीक्षा, तकनीकी अनुसंधान की प्रगति और आगामी श्रावणी मेला-2026 के सुरक्षित संचालन हेतु सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में एसपी ने जिले के सभी डीएसपी, एसडीपीओ, अंचल पुलिस निरीक्षक एवं थाना व ओपी प्रभारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। एसपी ने कहा है कि गिरिडीह पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा, विधि-व्यवस्था संधारण और न्याय प्रक्रिया को सुगम, सरल एवं तेज बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन
लंबित मामलों की समीक्षा
एसपी ने बैठक में सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणात्मक अनुसंधान करने तथा निष्पादन करने का कड़ा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है।
महिला संबंधी अपराधों पर ध्यान
उन्होंने महिला संबंधी अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और दर्ज कांडों की संवेदनशीलता व त्वरित गति से समीक्षा कर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है।
न्यायालय कार्य एवं सत्यापन में तेजी लाएं
एसपी ने न्यायालय से प्राप्त वारंट व कुर्की का ससमय शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने तथा लंबित पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन के कार्यों को बिना किसी देरी की प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।
सघन गश्ती एवं अपराधियों पर निगरानी
एसपी ने जिले में रात्रि गश्ती को और प्रभावी बनाने तथा पेशेवर अपराधियों, वारंटियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एसपी ने आम जनता से प्राप्त शिकायतों और विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों का त्वरित व निष्पक्ष निष्पादन करने पर जोर देते हुए आम नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार करें और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। एसपी ने श्रावणी मेला के मद्देनज़र कांवरियों के मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रमुख शिवालयों में भीड़ प्रबंधन, सादे लिबास में पुलिस बलों की तैनाती और रुट डायवर्जन को लेकर स्पष्ट कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। बैठक में डीएसपी (मु.) प्रथम नीरज कुमार सिंह, डीएसपी (मु.) द्वितीय रूपेंद्र कुमार राणा, एसडीपीओ खोरीमहुआ अमरेंद्र कुमार, एसडीपीओ डुमरी आबिद खां, एसडीपीओ बगोदर-सरिया धनंजय राम समेत सभी अंचल के पुलिस निरीक्षक एवं सभी थाना तथा ओपी प्रभारी उपस्थित थे।
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