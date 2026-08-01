Gridih News: 15 अगस्त पर झंडा मैदान में सुबह 9 बजे होगा मुख्य ध्वजारोहण

Gridih News: टाउन हॉल में देर शाम भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यादव ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर बैठक की। जिसमें उन्होंने संबंधित विभाग

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन की बैठक की। जिसमें उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि समारोह से जुड़े आवश्यक व्यवस्थाओं को 13 अगस्त तक हर हाल में पूर्ण करलें, ताकि आयोजन पूरी गरिमा, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना के अनुरूप संपन्न हो सके। बताया कि जिला स्तरीय मुख्य समारोह शहर के झंडा मैदान होगा, जहां सुबह 09 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। इसके साथ सभी अनुमंडलों, प्रखंडों, पंचायतों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी राष्ट्रीय ध्वज होंगे। बैठक में डीडीसी स्मृता कुमारी, एसी वैभव कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता यश कुमार आदि थे। 9 से परेड का अभ्यास

परेड का अभ्यास उन्होंने निर्देश दिया कि 9 से 13 अगस्त तक परेड का नियमित पूर्वाभ्यास किया जाए। मुख्य समारोह में 12 परेड टुकड़ियां हिस्सा लेगी। परेड और समारोह की सभी तैयारियां निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त शाम 05 बजे सांस्कृतिक संध्या होगा। इसके लिए विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं का चयन करलें। कहा कि इस दिन सुबह 07 बजे प्रभात फेरी निकलेगी। उन्होंने झंडा मैदान में रंग-रोगन, साफ-सफाई, आकर्षक सजावट, मंच, सोफा सेट, कुर्सियां, बैरिकेडिंग तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई निगम को निर्देश दिया कि सभी प्रमुख चौक-चौराहों की विशेष साफ-सफाई कराए। क्षेत्र अंतर्गत स्थापित सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई, रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण कराए। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के परिजनों, झारखंड आंदोलनकारियों, प्रगतिशील किसानों, उत्कृष्ट कार्य करनेवाले चिकित्सकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देनेवाले कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्पाद विभाग को निर्देश दिया कि 15 अगस्त को 'ड्राई डे' के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाएंगे।