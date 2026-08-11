Gridih News: राज्यस्तरीय सीनियर ताइक्वांडो में गिरिडीह को तीन पदक
Gridih News: 7 से 9 अगस्त 2026 तक धनबाद में आयोजित 26वीं झारखंड राज्य स्तरीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तीन खिलाड़ियों ने भाग लेकर तीनों ने पदक जीते। कृष्णा माधव ने सिल्वर मेडल, जबकि श्वेता कुमारी और सुजाता कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीते।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। 7 से 9 अगस्त 2026 तक धनबाद में आयोजित 26वीं झारखंड राज्य स्तरीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में गिरिडीह से तीन खिलाड़ियों ने भाग लिया और तीनों ने पदक जीतकर शत-प्रतिशत सफलता हासिल की। कृष्णा माधव ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि श्वेता कुमारी एवं सुजाता कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिला ताइक्वांडो संघ के पदाधिकारियों एवं खेलप्रेमियों ने बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय प्रशिक्षक, अभिभावकों और सहयोगियों को दिया।
उन्होंने कहा कि आगे भी कड़ी मेहनत कर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गिरिडीह का नाम रोशन करेंगे। गिरिडीह के युवा खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खेल के प्रति उत्साह का माहौल है।
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