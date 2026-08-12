Gridih News: बहुमंजिला भवन पर कार्रवाई संतोषजनक नहीं, एसडीएम नाराज

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। शहर के मोबाइल गली, अम्बेदकर चौक मोड़ पर बहुमंजिला भवन के अवैध हिस्से पर हुई आंशिक कार्रवाई से गिरिडीह एसडीएम धीरेन्द्र कुमार असंतुष्ट हैं। उनकी मानें तो अवैध हिस्से पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं दिख रही है, जबकि नगर निगम ने दंडाधिकारी और फोर्स की मांग करने के दौरान यह कहा था कि अवैध हिस्से पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कहा कि उक्त भवन प्रकरण पर निगम से पूछा जाएगा।

इधर, अवैध हिस्से पर कार्रवाई को शहरवासी भी करीब से देख रहे थे। दरअसल इस प्रकरण पर लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी काफी बढ़ी थी कि मोबाइल गली बेहद संकरी है और इसमें रह-रहकर जाम लगता है। लोगों को इससे निजात मिलने की आस है। नगर निगम ने कार्रवाई से पहले शहर के लोगों में उम्मीद जगा दी थी कि गली के कई भवन अवैध हिस्से के साथ कई निर्माण हैं। लिहाजा अवैध हिस्से पर कार्रवाई होने से मोबाईल गली भी बड़े आकार (फैलावदार) होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

निर्माण मामले

बताया जाता है कि निगम ने इसी गली के 10 से अधिक भवनों को यह कहकर नोटिस दिया था कि उनके भवन का निर्माण झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के बाहर जाकर किया गया है। इसमें उक्त बहुमंजिला भवन पर कहा गया कि इसका 43 फीसद हिस्सा बिल्कुल अवैध है। 1117 स्क्वायर मीटर पर भवन निर्माण बिल्कुल अवैध है। इसे हर कीमत पर भवन मालिक को हटाना होगा। अवैध हिस्से को नहीं हटाने की स्थिति में बीते माह निगम ने बुलडोजर चलाकर उक्त भवन के कुछ हिस्से को तोड़ा भी था। इसके बाद कार्रवाई को उस समय यह सोच कर रोक दिया गया कि जल्दबाजी में भवन गिर जाएगा। लिहाजा निगम ने सम्बंधित भवन मालिक को शेष अवैध हिस्से को गिराने के लिए नोटिस दे दिया था। हालांकि इसके बाद आगे की कार्रवाई पर निगम ने भी खामोशी बरत ली। लोग अब निगम के अधूरे कृत्य पर सवालल उठा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि गली इतनी संकरी है कि पूरे दिन रह-रहकर जाम लगता रहता है। यदि किसी दुकान के बाहर बाइक खड़ी रहे तो जाम देर तक लगा रहता है। निगम को कानून के हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए。