Gridih News: श्रावणी पर्व को लेकर निगम की व्यापक तैयारी
Gridih News: गिरिडीह के नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ ने श्रावणी पर्व और मेले के सफल एवं सुरक्षित आयोजन के लिए अधिकारियों और सफाई कर्मियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान की निगरानी करने और श्रद्धालुओं को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
Gridih News: गिरिडीह। श्रावणी पर्व और मेला के सफल, सुरक्षित एवं स्वच्छ आयोजन को लेकर नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ ने बुधवार को निगम कार्यालय में संबंधित अधिकारियों एवं स्वच्छता कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें निगम क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों, धार्मिक स्थलों, मेला क्षेत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष साफ-सफाई अभियान संचालित करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रावणी पर्व के दौरान श्रद्धालुओं और नागरिकों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि साफ-सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी वार्डों में नियमित सफाई, कचरा उठाव, नालियों की सफाई तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने विशेष रूप से मेला क्षेत्र, मंदिरों के आसपास, मुख्य मार्गों तथा अधिक भीड़ वाले स्थानों पर निरंतर निगरानी रखते हुए स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। कहा कि स्वच्छता कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में मंजूर आलम, गौरी शंकर यादव, प्रशांत प्रभाकर, निशांत वर्मा, अशोक हाड़ी, रवि वर्मा, शबीर अंसारी, प्रवीण हाड़ी आदि थे।
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