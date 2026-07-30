Gridih News: श्रावणी पर्व को लेकर निगम की व्यापक तैयारी

Gridih News: गिरिडीह। श्रावणी पर्व और मेला के सफल, सुरक्षित एवं स्वच्छ आयोजन को लेकर नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ ने बुधवार को निगम कार्यालय में संबंधित अधिकारियों एवं स्वच्छता कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें निगम क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों, धार्मिक स्थलों, मेला क्षेत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष साफ-सफाई अभियान संचालित करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रावणी पर्व के दौरान श्रद्धालुओं और नागरिकों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि साफ-सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी वार्डों में नियमित सफाई, कचरा उठाव, नालियों की सफाई तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए।