Gridih News: मारपीट और रंगदारी मांगने की प्राथमिकी, एक गिरफ्तार

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के अरगाघाट स्थित एक जमीन पर गुण्डों द्वारा आकर मारपीट किये जाने एवं रंगदारी मांगने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में बरगण्डा मेट्रोस गली निवासी अजय कुमार की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

प्राथमिकी में अरगाघाट निवासी गोविंद यादव, जोधा यादव उर्फ अजीत यादव एवं बिरेंद्र यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। तीनों अभियुक्त आपस में पिता-पुत्र हैं। बिरेंद्र यादव का गोविंद यादव एवं जोधा यादव पुत्र है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी गोविंद यादव को मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद गोविंद यादव को पुलिस ने अदालत में प्रस्तुत किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया गया। नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है।

आरोप और धमकी

अजय कुमार का कहना है कि उनकी जमीन पर पूर्व से चहारदीवारी की हुई है। उक्त जमीन पर उनके द्वारा गृह निर्माण करने के लिए ईंट एवं बालू गिराया गया है। मंगलवार की सुबह लगभग 9:00 बजे वे जमीन पर काम कराने के लिए मजदूर एवं राजमिस्त्री के साथ गये थे। जमीन पर काम करने के क्रम में अरगाघाट निवासी गोविन्द यादव, जोधा यादव उर्फ अजीत यादव एवं बिरेन्द्र यादव एकमत होकर लाठी-डंडा से लैस होकर उनकी जमीन पर आकर उनके साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की करने लगे। उनलोगों का कहना था कि जमीन पर उनलोगों से बिना पूछे कैसे काम लगवा रहा है और वे लोग उसके जमीन की चाहरदीवारी को तोड़ने लगे। साथ ही कहा कि 10 लाख रूपया रंगदारी देना होगा तभी काम लगायेंगे। नहीं तो इसी जमीन में गड्‌ढा करके गाड़ देंगे। इसके बाद गोविन्द यादव और जोधा यादव फैट मुक्का से मुझे मारने लगा। प्राथमिकी में गोविंद पर पिस्तौल दिखाकर धमकी देने समेत कई अन्य आरोप लगाया गया है।